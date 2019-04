WK Wien: Steuerliche Erleichterung für viele Kleinstbetriebe ist leicht zu machen

Information und Consulting-Obmann Martin Heimhilcher fordert bessere Absetzbarkeit von Arbeitsbereichen und notwendige Anpassungen bei Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG).

Wien (OTS) - „Vielen Ein-Personen-Unternehmen und Betrieben in der Startphase könnte das Wirtschaften durch einfache steuerliche Maßnahmen deutlich leichter gemacht werden“, sagt Martin Heimhilcher, Information und Consulting-Obmann der Wirtschaftskammer Wien. Konkret spricht Heimhilcher die Absetzbarkeit von Arbeitsbereichen in der Wohnung und die Absetzbarkeit Geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) an. „Diese Regelungen sind nicht mehr zeitgemäß. Die Wohn- und Arbeitssituation hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Heute gibt es vor allem offene Wohnbereiche. Ein eigenes Zimmer, das ausschließlich zum Arbeiten genutzt wird, ist immer seltener vorhanden“, sagt Heimhilcher: „Ein-Personen-Unternehmer, die zu Hause arbeiten, können daher ihren Arbeitsbereich steuerlich nicht geltend machen.“



Unternehmen der Sparte Information und Consulting Wien sind hier besonders stark betroffen. Von fast 42.000 Mitgliedsunternehmen der Sparte sind rund 25.000 EPU. Der Großteil davon findet sich in der Werbewirtschaft und bei den IT- und Buchhaltungsunternehmen sowie den Unternehmensberatern. Viele von ihnen arbeiten von zuhause aus – bis zu zwei Drittel. Heimhilcher: „Wir fordern daher die Absetzbarkeit des Arbeitsbereichs über einen Pauschalbetrag, der nicht mehr an den Wohnungsgrundriss gebunden ist und zusätzlich zur Miete auch die Betriebskosten berücksichtigt.“



Ähnliches gilt auch für die Absetzbarkeit geringwertiger Wirtschaftsgüter. „Die Grenze liegt hier bei 400 Euro. Man muss sich vorstellen, sie wurde seit dem Jahr 1982 nicht mehr angepasst und ist dementsprechend veraltet. Hier muss dringend nachgebessert werden. Eine Grenze von 1500 Euro ist notwendig“, sagt Heimhilcher. Dadurch wären Investitionen, wie beispielweise in einen Computer, gleich im ersten Jahr voll abschreibbar.



„Mit beiden Maßnahmen wäre EPU und Unternehmensgründern, die sich in einem immer kompetitiveren Wirtschaftsumfeld behaupten müssen, rasch und einfach geholfen“, konstatiert Heimhilcher.

