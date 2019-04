SJ- Herr: „Bald wird es zu heiß sein, für den Osterhasen!“

Sozialistische Jugend warnt vor Klimaerhitzung und sucht Osternester im Bikini

Wien (OTS) - „Eine Möderhitze und gelbes, vertrocknetes Gras“, so beschreibt Julia Herr, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend (SJ), zukünftige Ostereier- Suchen in Österreich. „In den letzten Jahren folgte ein Rekord-Hitzesommer auf den nächsten, und es wird noch heißer“ warnt Julia Herr und hält fest, dass der Temperatur Anstieg um nur wenige Grad bereits verheerende Auswirkungen haben wird. „Der Sommer wird immer früher starten“, erklärt Herr und zeigt auf, „dass dem Osterhasen die Schokolade unter den Pfoten wegschmelzen wird und Kinder keine Ostereier sondern den Schatten suchen werden!“



„Als das letzte Mal so viel CO2 in der Atmosphäre war, gab es Bäume in der Antarktis - und noch keine Menschen auf der Erde. Wenn wir unsere Wirtschaft in den nächsten zehn Jahren nicht grundlegend verändern, dann wird sich die Klimakatastrophe nicht mehr aufhalten lassen. Dass es dann zum Ostereier-Suchen zu heiß ist, wird nur eine der weniger drastischen Auswirkungen sein. Schon letztes Jahr kam es in Österreich zu Ernteausfällen, ausbleibendem Regen oder auch erhöhten Kreislaufproblemen bei älteren oder kranken Personen“, so Herr, die bei der kommenden EU-Wahl mit einer Vorzugsstimmenkampagne ins Europaparlament einziehen möchte.



Um vor der Gefahr der Klimaerhitzung zu warnen, machten Julia Herr und AktivistInnen der SJ einen Ostergruß der besonderen Art, bei der sie in Badegewand nach Ostereiern suchen. Doch Herr hat nicht nur Bikinis und Sonnenhüte im Gepäck sondern auch Forderungen: „Wir brauchen den Ausbau eines EU- weiten, modernen Schienennetzes, sodass Gütertransport innerhalb der EU nicht mehr durch umweltschädliche LKW Transporte, sondern per Schiene erfolgen kann. Unserer Zukunft, aber auch dem Osterhasen zu liebe.“

Die Fotos der Aktion gibt es hier: https://flic.kr/s/aHsmbF1vhX

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Radovan Baloun

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at