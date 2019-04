AVISO: Frauenstadträtin Kathrin Gaal besucht am 25. April 2019 vier Töchtertag-Betriebe

Fototermine am Töchtertag

Wien (OTS) - Der Wiener Töchtertag am Donnerstag, den 25. April bietet Mädchen zwischen 11 und 16 Jahren die Chance, einen Tag lang in ein Unternehmen hineinzuschnuppern und ihre Talente in Naturwissenschaften, Technik und Handwerk zu entdecken. Heuer war die Auswahl für die Mädchen größer denn je: Rund 180 Betriebe öffnen am Töchtertag 2019 ihre Türen. Etwa 2.800 Mädchen werden dabei sein.

Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal freut sich über das große Interesse und besucht vier Betriebe persönlich: Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), den Arbeiter-Samariter-Bund, die kommunale Hausverwaltung Wiener Wohnen sowie die Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (Magistratsabteilung 39). Wir laden Sie ein, die Stadträtin zu begleiten und bei einem der Fototermine dabei zu sein.





Das Programm von Frauenstadträtin Kathrin Gaal am Töchtertag:





08:30 – 09:20 Uhr: ÖBB

Treffpunkt: Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien, 1. Stock, Innovation Lab

Programm: Frühstück und Austausch mit ÖBB-Infrastruktur-Vorstandsmitglied Silvia Angelo

ca. 9:00 Uhr: Gruppenfoto mit 50 Mädchen, die an diesem Tag die ÖBB besuchen





09:30 – 10:00 Uhr: Arbeiter-Samariter-Bund

Treffpunkt: Horrplatz 1, 1100 Wien

Programm: „Rund um den Rettungswagen“: Workshops zu unterschiedlichen Aspekten der Arbeit eines Rettungsdienstes

10:20 – 11:00 Uhr: Wiener Wohnen

Treffpunkt: Rabenhof-Theater, 1030 Wien

Programm: Führung durch den Rabenhof, einen der größten Wiener Gemeindebauten, inklusive Theater und Waschküche

11:20 – 12:00 Uhr: Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (Magistratsabteilung 39)

Treffpunkt: Rinnböckstraße 15/2, 1110 Wien

Programm: Workshop im Chemielabor für Wasseruntersuchungen

Anmeldung:

Wir bitten um Anmeldung unter 0800 22 22 10 oder presse @ toechtertag.at.

Datum: 25.04.2019, 08:30 - 12:00 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Gerda Mackerle

Mediensprecherin StRin Kathrin Gaal

Rathaus, A – 1082 Wien

Tel.: (+43 1) 4000-81983

E-mail: gerda.mackerle @ wien.gv.at



Christiane Daxböck

Mediensprecherin StRin Kathrin Gaal

Tel.: +43(0) 1 4000-81869

E-Mail: christiane.daxboeck @ wien.gv.at



Töchtertag-Büro

Dagmar Hemmer

Tel.: 0800 22 22 10

E-Mail: presse @ toechtertag.at

Internet: www.toechtertag.at