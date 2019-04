Huawei wird für Datacenter-Networking als April 2019 Gartner Peer Insights Customers' Choice ausgezeichnet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei, ein führender Anbieter für Informations- und Kommunikationstechnologie- (ICT-)Infrastruktur und intelligente Geräte, meldete, dass Huawei CloudEngine Switches zur April 2019 Gartner Peer Insights Customers' Choice für Datacenter-Networking ernannt worden sind.

Gartner Peer Insights Customers' Choice[1] analysiert über 200.000 Bewertungen aus über 300 Märkten, die auf Gartner Peer Insights veröffentlicht wurden. Diese Bewertungen beruhen auf direkten Erfahrungen aus erster Hand mit dem Kauf, der Implementierung und dem Betrieb einer Lösung. Gartner Peer Insights verleiht Lieferanten mit den höchsten Kundenbewertungen in Märkten, zu denen ausreichend Daten vorliegen, die Customers' Choice-Auszeichnung.

Huawei ist ein Akteur im Markt für Datacenter-Networking. Die CloudFabric Cloud Data Center Network Solution von Huawei ist seit ihrer Markteinführung im Jahr 2012 in über 7.800 Unternehmens-Rechenzentren in mehr als 120 Ländern bereitgestellt worden. Zusätzlich zu der oben erwähnten Auszeichnung, die auf Kundenfeedback beruht, wurde Huawei von den Gartner-Analysten im Juli 2018 im 2018 Magic Quadrant für Datacenter-Networking[2] zum zweiten Jahr in Folge als Challenger eingestuft.

Am 9. Januar 2019 präsentierte Huawei den branchenweit ersten Rechenzentrum-Switch, der für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI) konzipiert wurde: CloudEngine 16800. Darüber hinaus definierte Huawei drei Merkmale von Rechenzentrum-Switches im KI-Zeitalter: eingebettete KI-Chips, 48-Port 400 GE High-Density-Ports pro Slot und die Fähigkeit, ein Netzwerk für autonomes Fahren (Autonomous Driving Network, ADN) zu entwickeln. Basierend auf CloudEngine Switches, welche die Leistung der eingebetteten leistungsstarken KI-Chips nutzen, und der Verwendung des innovativen iLossless-Algorithmus führte Huawei das AI Fabric Intelligent and Lossless Data Center Network ein. Huawei AI Fabric, das konzipiert wurde, um Kunden bei der Beschleunigung ihrer intelligenten Transformation zu helfen, bietet die ultimative Netzwerk-Erfahrung mit geringer Latenz und hohem Durchsatz ohne Paketverlust. Es erreicht eine KI-Rechenleistung von 100 % und verbessert die Ein-/Ausgabe-Operationen pro Sekunde (Input/Output Operations Per Second, IOPS) für Datenspeicher um 30 %, während gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten um 53 % gesenkt werden. Es ebnet den Weg für Rechenzentrums-Netzwerke, um die Cloud-Ära hinter sich zu lassen und ins KI-Zeitalter aufzubrechen.

"Der eigentliche Test für ein Produkt ist die Kundenerfahrung und wir glauben, dass die Anerkennung durch Gartner Peer Insights unser Engagement dafür widerspiegelt, unseren Kunden erstklassige Produkte für die Verbesserung ihrer Infrastruktur bereitzustellen", so Leon Wang, President der Huawei Data Center Network Domain. "Wir sind stets darum bemüht, unseren Kunden die Datacenter-Networking-Lösungen bereitzustellen, die ihren Anforderungen gerecht werden. Außerdem werden wir weiterhin innovative neue Angebote einführen und das entsprechende Feedback berücksichtigen."

[1] Die Gartner Peer Insights Customers' Choice ist eine Auszeichnung von Lieferanten im Bereich Datacenter-Networking durch verifizierte Endnutzer-Experten, die sowohl die Anzahl der Bewertungen als auch die Gesamtratings der Benutzer berücksichtigt. Um eine faire Bewertung zu garantieren, erhält Gartner strenge Kriterien für die Anerkennung von Lieferanten mit einer hohen Quote für Kundenzufriedenheit aufrecht.

