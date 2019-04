Ostern 2019: Österreicher geben 65 Euro aus. Steirer am spendabelsten. Karfreitag als Umsatzbringer.

Handelsverband Consumer Check: Österreicher verschenken am liebsten Süßigkeiten, Eier und Spielwaren. Ostern zweitwichtigste Fest für den Handel. Jeder Vierte shoppt Online

Wien (OTS) - Was die ÖsterreicherInnen zu Ostern schenken, wo und wann sie ihre Geschenke kaufen und wie viel sie dafür ausgeben, hat der Handelsverband gemeinsam mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut Mindtake erfragt.

Frau und Herr Österreicher wollen 2019 wie bereits im Vorjahr durchschnittlich 65 Euro für Ostergeschenke und Dekoration ausgeben. Die Ausgaben stagnieren damit auf hohem Niveau, liegen jedoch um 10 Euro höher als noch 2016.

Bundesländer-Vergleich: Steiermark top, Burgenland Schlusslicht

Jeder Zweite beschenkt heuer die Kleinen (49%). Auch Partner (42%) und Eltern (29%) werden gerne beschenkt. Ein Sechstel der Österreicher (17%) verzichtet gänzlich auf Geschenke, im Vorjahr waren es noch 20 Prozent gewesen.

"In 7 von 10 Osternestern darf der Schokohase nicht fehlen. Süßigkeiten bleiben damit die klare Nummer eins der beliebtesten Ostergeschenke. Auf den Plätzen folgen gefärbte Eier mit 43% und Spielwaren mit 28%. Mit Ausgaben von durchschnittlich 65 Euro pro Person stellt Ostern – nach Weihnachten – das zweitwichtigste Fest für den österreichischen Handel dar", so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.

Die spendabelsten Online-Shopper sind 2019 übrigens die Steirer mit durchschnittlichen Ausgaben von 70 Euro, das Schlusslicht bildet das Burgenland mit 30 Euro.

Karfreitag unter den umsatzstärksten Tagen des Jahres

Jeder Zweite (56%) kauft die Ostergaben am liebsten im Supermarkt bzw. beim Discounter. Jeder vierte Konsument (28%) shoppt zu Ostern bequem online, ebenso viele kaufen zumindest Teile ihrer Ostergeschenke in den heimischen Shopping-Zentren.

"Wie wichtig den Österreicherinnen und Österreichern der Kauf frischer Lebensmittel am Karfreitag ist, zeigt sich daran, dass er der zweitstärkste Tag des Jahres ist. Aber auch der Non-Food-Handel serviciert die Bürger am Karfreitag, um Dekoration und Geschenke für die Liebsten besorgen zu können", bestätigt Rainer Will.

Den Ergebnisbericht inkl. Grafiken können Sie HIER downloaden!



