Katholische Fakultäten gegen Ethikunterricht für ALLE – und gegen die akademische Freiheit?

Wien (OTS) - Mit einer koordinierten Attacke gegen das Volksbegehren „Ethik für ALLE“ meldeten sich heute (Do.) über „Kathpress“ erstmals Vertreter des wichtigsten Verbündeten der Regierung in dieser Sache, nämlich der Katholischen Kirche, zu Wort. Die heutige Attacke der Dekane der Katholisch-Theologischen Fakultäten Salzburg und Wien, Alois Halbmayr und Johann Pock, auf das Volksbegehren beinhaltet aber auch einen gefährlichen Angriff auf die akademische Freiheit in Österreich. „Dieser Versuch, einen der prominentesten Religionspädagogen in Österreich mundtot zu machen nur weil er sich für einen Ethikunterricht für ALLE – und somit gegen die Partikularinteressen der Kirche – einsetzt, darf weder von der Zivilgesellschaft noch von der akademischen Welt hingenommen werden. Religionspädagoge Bucher gehört zu den Wenigen, die in dieser Sache nicht nur eine Expertise aufweisen können, sondern auch Haltung gezeigt haben, während andere KollegInnen sich auf die Seite der Regierung geworfen haben um billige Schützenhilfe zu leisten“, sagt Eytan Reif, Sprecher des Volksbegehrens, in einer ersten Reaktion. Beim heutigen Vorstoß ortet Reif zudem „eine offensichtliche Vorbereitung auf eine konkrete persönlich-fachliche Demontage, die es in Österreich eigentlich nicht geben darf“. Laut Reif beinhalte die Stellungnahme von Halbmayr und Pock ferner „die üblichen Floskeln, die man ja schon von der Regierungsspitze kennt“, die aber „von keinen ernstzunehmenden Experten“ mitgetragen werden. „Die Wehleidigkeit, mit der die Kirchenvertreter Halbmayr und Pock unseren angeblichen Angriff auf das österreichische ‚Kooperationsmodell‘ beklagt haben, ist in Wahrheit auf die Angst, ein Privileg zu verlieren, zurückzuführen. Von einem Ethikunterricht für ALLE sollte aber niemand, der an wahre Religionsfreiheit glaubt, Angst haben“ so Reif abschließend.

