Über Neuanfänge : Quereinsteiger in der Landwirtschaft.

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 27. April 2019 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - In den letzten zehn Jahren ist in der Steiermark die Zahl bäuerlicher Betriebe um etwa ein Viertel zurückgegangen – gleichzeitig aber haben zusehends Menschen Interesse, als sogenannte Quereinsteiger in die Landwirtschaft zu gehen. Das Grazer LFI, das Landwirtschaftliches Fortbildungs-Institut, bietet daher für diese Personengruppe seit einigen Jahren Seminare mit Basiswissen aus Betriebs- und Agrarwirtschaft an.

Eine „Land und Leute“-Reportage zeigt am Beispiel zweier Betriebe in Fischbach und Vorau, ob bzw. wie sich der Erfolg nach der Neuorientierung einstellt.

Die weiteren Themen der Sendung am 27. April:

*Über Joghurt.

Mit rund 22 Kilogramm im Jahr liegt der Pro-Kopf-Verbrauch von Joghurt in Österreich knapp über dem europäischen Durchschnitt. Eine Reportage aus zwei Betrieben in Niederösterreich zeigt Qualität und Produktionsweisen dieses gesunden Naturprodukts.

*Über Wein.

Das DAC- System deklariert für Konsumenten die gesicherte Herkunft eines Weines – und unterstützt Winzer, unverwechselbare Weine mit eigenem Charakter zu produzieren.

*Übers Land.

Geschichten und Gedichte über das Leben am Land stehen im Mittelpunkt eines Literaturwettbewerbes, den das „Forum Land“ zum bereits 17. Mal ausgeschrieben hat – eine Reportage über die Vorjahresgewinner zum Thema „Spuren“.

*Über Brauchtum.

In Tirol ist der Jahrhunderte alte Brauch des Grasausläutens noch lebendig: Der Volksglaube verbindet damit den Aufruf an das Gras, dass der Winter vorbei ist und es wieder wachsen soll. Eine Reportage über den Grasausläuter-Umzug der Schützenkompanie Schwaz.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Michael Koch

02742/2210 23754

michael.koch @ orf.at