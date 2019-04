„Im Herzen von Notre-Dame“: „kreuz und quer spezial“ am 19. und 20. April in ORF 2

Wien (OTS) - Es ist eine ganz besondere Führung durch eine ganz besondere Kathedrale – nach dem verheerenden Brand im Pariser Wahrzeichen Notre-Dame bietet ein „kreuz und quer spezial“ am Karfreitag, dem 19. April 2019, um 22.55 Uhr in ORF 2 außergewöhnliche Einblicke und der Öffentlichkeit sonst nicht zugängliche Geheimnisse von Notre-Dame de Paris. „Im Herzen von Notre-Dame“ präsentiert die Besonderheiten des weltberühmten Gotteshauses aus acht Jahrhunderten, von denen manche durch den Brand zerstört wurden. In der Dokumentation von Martin Blanchard sind sie in ihrer ganzen Schönheit und Bedeutung zu sehen. ORF 2 wiederholt den Film am Karsamstag, dem 20. April, um 9.05 Uhr – und auch die „Orientierung“ widmet sich am Ostersonntag, dem 21. April, um 12.30 Uhr in ORF 2 der Geschichte der Kathedrale.

Unter anderem führt der Film in den 800 Jahre alten Dachstuhl. Er galt in seiner Art als einmalig: der sogenannte „Wald“ (la forêt), gezimmert aus uralten, zum Teil damals schon wiederverwendeten Eichenbalken, die noch aus dem zwölften Jahrhundert stammten.

Eine der wichtigsten Reliquien konnte – wie andere Kunstschätze – aus der brennenden Notre-Dame gerettet werden: die „Dornenkrone Christi“, die Jesus bei seiner Passion getragen haben soll. Die Überlieferung berichtet von der Verehrung einer Dornenkronen-Reliquie nach 1030 n. Chr. in Jerusalem. Sie gelangte über Konstantinopel letztlich nach Paris und überstand auch die Französische Revolution – eine Zeit, in der sie zur Sicherheit im Vatikan verwahrt wurde. Seither wurde in Notre-Dame nur noch eine Hälfte der Dornenkrone verehrt, während die andere Hälfte im Vatikan verblieb.

Die heutige Hauptorgel, eine der berühmtesten und größten der Welt, hat den Brand ohne massive Schäden überstanden. Die Tradition der Orgelmusik in Notre-Dame geht bis mindestens ins 14. Jahrhundert zurück. Die heutige große Orgel stammt aus den 1730er Jahren und wurde von François Thierry gebaut. Sie verfügt über rund 8.000 Pfeifen.

