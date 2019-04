ORF SPORT + mit Young Violets Austria Wien – SV Guntamatic Ried

Auch das Eishockey-Länderspiel Österreich – Slowakei ist am 19. April live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 19. April 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Eishockey-Länderspiel Österreich – Slowakei um 17.50 Uhr und vom Fußball-2.-Liga-Spiel Young Violets Austria Wien – SV Guntamatic Ried um 20.25 Uhr sowie das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 22.30 Uhr.

Am 10. Mai beginnt die IIHF-Weltmeisterschaft in der Slowakei. In der Vorbereitung auf das Turnier bestreitet Österreichs Eishockeyteam Testspiele gegen Tschechien, Slowakei, Deutschland, Dänemark und Kanada. Am 19. April hat Österreich in Salzburg die Slowakei zu Gast, am 20. April spielt Österreich ebenfalls – diesmal in Innsbruck – gegen die Slowakei.

Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

In der 23. Runde der Fußball-2.-Liga tritt Titelkandidat SV Guntamatic Ried bei den Young Violets in Wien an. Für die Oberösterreicher zählt im Kampf um den Meistertitel nur ein voller Erfolg.

Kommentator ist Thomas König.

Das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“, moderiert von Alina Zellhofer, berichtet über den Junior Run beim Vienna City Marathon, über eSport, über die Volleyball School Championships und über Sumiday@school – ein bewegtes Angebot in den Schulen der Steiermark. Youth-Reporterin Julia Wendy gestaltete einen Beitrag über den Nachwuchs im Tanzsport.

In der 14-täglichen Magazinsendung „Schule bewegt“ von ORF SPORT + wird der Schul- und Nachwuchssport in all seinen Facetten abgebildet. Als verantwortliche Redakteurin fungiert Gabriela Jahn. Sportliche Leistungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen – vom Kindergarten bis zur Universität, in Schule und im Sportverein – werden präsentiert. Ebenso Projekte, die dazu beitragen, Sport aktiv auszuüben. Dem Schul- und Nachwuchssport soll damit eine breite Plattform gegeben werden, um seinen Stellenwert in der Öffentlichkeit zu erhöhen und durch das Abbilden des Sportalltags auch Vorbildwirkung für andere Schulen und Vereine zu erzeugen.

