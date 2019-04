Street Art River Cruise am Wiener Donaukanal

Urban Art vom Wasser aus betrachten

Wien (OTS) - Straßenkunst in Form von Urban Art Werken gehört zum Stadtbild einer modernen Metropole. Diese Werke vom Wasser aus zu betrachten, eröffnet neue Perspektiven und Sichtweisen auf die relativ junge Kunstform im öffentlichen Raum. Die Einflüsse können politische, soziale, künstlerische oder auch persönliche Hintergründe der Künstler widerspiegeln. Bei der Street Art River Cruise an Bord der MS Blue Danube eröffnet sich die Möglichkeit, in das Thema der urbanen Kunstszene einzutauchen. Ein Street Art Experte von Prime Tours Vienna bringt den Gästen die Wandbilder näher und steht für Fragen, Gespräche und Diskussionen zur Verfügung.

Exklusiver Kreis an Bord

Die Street Art River Cruise im Rahmen der Linienfahrt „City Cruise“ ist limitiert auf 23 Personen pro Abfahrt. Das garantiert ein sehr exklusives Erlebnis samt einer ausgezeichneten Interaktion mit dem Live-Guide. Dabei erfährt man unter anderem auch, dass große Namen der urbanen Kunstszene schon in Wien aktiv waren. Darunter der international bekannte Künstler Blu aus Italien, ROA aus Belgien, der in Mexiko geborene Stinkfish oder aber Shepard Fairey aus den USA. Spannende Geschichten warten auf die Kunstinteressierten an Bord der MS Blue Danube.

Erlebnis „Freiluftgalerie“ am Donaukanal

Los geht es beim Schwedenplatz. Dort legt das Schiff ab und fährt den Donaukanal stromaufwärts vorbei an der „Freiluftgalerie“ bis zur Schleuse Nussdorf. Nach der dort erfolgten Wende cruist das Schiff zurück zum Ausgangspunkt am Schwedenplatz. Die Dauer der Tour beträgt 75 Minuten. Auftakt war am 3. April, um 16.00 Uhr. Abfahrt vom Schwedenplatz, 1010 Wien, Franz-Josefs-Kai 2. Die Kunstmeile vom Wasser aus genießen, kann man dann jeweils von Mittwoch bis Freitag ab 16.00 Uhr.

Street Art River Cruise 2019

Abfahrt: Wien / Schwedenplatz, 1010 Wien, Franz-Josefs-Kai 2

Abfahrtszeit: Mi-Fr jeweils um 16.00 Uhr

Schiff: MS Blue Danube

Dauer: 75 Minuten

Weitere Informationen gibt es unter www.ddsg-blue-danube.at und www.primetours.at

