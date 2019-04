ASFINAG arbeitet mit Hochdruck an der Umrüstung der Section-Control-Anlagen

Das Ziel: Erfüllung der Anforderungen aus dem Sicherheitspaket

Wien (OTS) - Die ASFINAG ist verpflichtet, die Anforderungen aus dem Sicherheitspaket zu erfüllen und hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Inneres (BMI) auch bereits erste Umsetzungen in diesem Bereich durchgeführt.

Section-Control-Anlagen dienen dem Primärzweck der Geschwindigkeitsüberwachung und sind dafür ausgelegt. Sie werden auf Grundlage des Bundesbeschaffungsgesetzes über Ausschreibungen angeschafft. Die Anforderungen aus dem Sicherheitspaket an Section-Control-Anlagen wird aktuell bereits in Planungen neuer Anlagen berücksichtigt. Konkret bedeutet das, dass neue Anlagen alle notwendigen Eigenschaften zur Kennzeichen-Erfassung erfüllen werden. Darüber hinaus wird in der ASFINAG bereits eine Ausschreibung von Section Control Anlagen mit diesen notwendigen Features geprüft. Die ASFINAG geht davon aus, dass die Vergabe dieser neuen Anlagen noch heuer starten wird.

Parallel dazu laufen Prüfungen zur technischen Umrüstung der bereits bestehenden Anlagen. „Wir sind dem gesetzlichen Auftrag verpflichtet und haben unsere Ressourcen dahingehend bereits aktiviert. Weil die Section-Control-Anlagen zum Zweck der Geschwindigkeitsüberwachung konzipiert wurden, können die aktuellen Anlagen derzeit noch nicht die notwendigen technischen Anforderungen im Sinne des Sicherheitspakets erfüllen. Gerade aufgrund der langen Lebensdauer der Anlagen von zehn bis fünfzehn Jahren ist uns eine Aufrüstung der Anlagen wichtig: Das betreiben wir mit Nachdruck“, bestätigt ASFINAG Geschäftsführer Bernd Datler.

Rückfragen & Kontakt:

AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

Alexandra Vucsina-Valla

Pressesprecherin für Wien, NÖ und Burgenland

Mobil: +43 664-60108 17825

alexandra.vucsina-valla @ asfinag.at

www.asfinag.at