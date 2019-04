Margareten: Grafik-Novelle beschreibt NS-Verbrechen

Wien (OTS/RK) - Im Etablissement „Arena Bar“ (5., Margaretenstraße 117) richtet Robert Sommer am Freitag, 19. April, den nächsten Abend in der Reihe „Buch & Buchtel“ aus. Im Mittelpunkt der um 19.30 Uhr beginnenden Zusammenkunft steht die Publikation „Persmanhof 25. April 1945“. Auf rund 70 Seiten thematisiert die bewegende Grafik-Novelle aus dem Wiener Verlagshaus „bahoe books“ (ISBN: 978-3-903022-85-0, Preis: 14 Euro) ein grausames NS-Verbrechen an Bewohnerinnen und Bewohnern eines slowenisch-kärntnerischen Bauernhofes. An der Präsentation der 2. Auflage des Druckwerks nehmen Evelyn Steinthaler (Text) und Verena Loisel (Zeichnung) teil. Ein fixes Eintrittsgeld wird bei dieser Veranstaltung in der „Bar der Künste“ genannten „Arena Bar“ nicht verlangt. Die Besucherinnen und Besucher sollen Spenden geben. Robert Sommer realisiert das Projekt im Zusammenwirken mit dem Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“. Verpflegt werden die Gäste mit Buchteln. Auskünfte dazu per E-Mail: robso@chello.at.

Über seine vielfältigen kulturellen Initiativen informiert der Verein „Aktionsradius Wien“ unter der Telefonnummer 332 26 94. Fragen an das Vereinsteam via E-Mail: office@aktionsradius.at.

