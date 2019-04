ORF-Premiere für „Marie Brand und das Spiel mit dem Glück“ am 20. April in ORF 2

Ein neuer Fall für das Ermittlerduo Mariele Millowitsch und Hinnerk Schönemann

Wien (OTS) - Marie Brand, Jürgen Simmel und ein Mord im Glücksspielmilieu – am Samstag, dem 20. April 2019, um 20.15 Uhr in ORF 2 ermitteln die beiden in einem neuen Fall der beliebten Krimireihe rund um Kommissarin Marie Brand. In der ORF-Premiere des 90-Minüters „Marie Brand und das Spiel mit dem Glück“ ist Mariele Millowitsch wieder in der Rolle der schlagfertigen Titelheldin mit beinahe fotografischem Gedächtnis zu sehen, an ihrer Seite agiert ihr charmanter Assistent, dargestellt von Hinnerk Schönemann. In weiteren Rollen spielen u. a. Thomas Heinze, Marie Leuenberger, Alexander Beyer und Daniel Lommatzsch. Für die Regie zeichnet Mike Zens verantwortlich, das Drehbuch stammt von Timo Berndt.

Mehr zum Inhalt:

Der Spielautomaten-Betreiber Sigmar Calser wird bei der wöchentlichen Kontrollrunde in einem seiner Casinos erschossen. Zunächst tippt die Polizei auf Raubmord, da ein Großteil der Einnahmen fehlt. Als Kommissarin Marie Brand (Mariele Millowitsch) und ihr Assistent Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) beginnen, im Umfeld des Toten zu ermitteln, stellt sich jedoch heraus, dass Calser in mehrere ernstzunehmende Konflikte verwickelt war: Ein ehemaliger Gesellschafter, den Calser ins Gefängnis gebracht hat, hat Rache geschworen, ein Sohn des Opfers hat den Kontakt zum Vater vollständig abgebrochen, und eine Bande von professionellen Spielern nutzt systematisch die Schwachstellen der Automaten aus. Die Ermittler müssen mit vorschnellen Urteilen vorsichtig sein, denn lange ist nicht klar, wer auf welcher Seite steht.

