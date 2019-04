ORF III am Karfreitag: Kubricks „Spartacus“ mit Kirk Douglas, „Wo Löwen Aufzug fahren: Das Kolosseum in Rom“

Außerdem: Mozarts Requiem in „Erlebnis Bühne matinee“, „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“

Wien (OTS) - Am Karfreitag, dem 19. April 2019, präsentiert ORF III Kultur und Information um 8.55 Uhr eine „Erlebnis Bühne matinee“ mit dem Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart. Am Pult der Produktion der Salzburger Festspiele 2017 steht Teodor Currentzis. Anschließend widmet sich eine weitere Ausgabe der Reihe „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (9.50 Uhr) dem Tag des Leidens und Sterbens Jesu Christi. Der Hauptabend auf ORF III befasst sich schließlich mit der Welt der Gladiatoren.

So zeigt ein „ORF III Spezial zu Ostern“ den epochalen Monumentalfilm „Spartacus“ (20.15 Uhr) mit Kirk Douglas aus dem Jahr 1960. Stanley Kubricks Oscar-prämierte Inszenierung des historischen Stoffs erzählt die Geschichte des thrakischen Gladiatoren Spartacus, der mit sechzig weiteren Sklaven einen Aufstand gegen die römischen Herren von ungeahntem Ausmaß anzettelt. Den geballten imperialen Legionen haben die Aufständischen jedoch außer ungebrochenem Idealismus wenig entgegenzusetzen.

Der Abend schließt mit der „Mythos Geschichte“-Dokumentation „Wo Löwen Aufzug fahren: Das Kolosseum in Rom“ (23.15 Uhr). Im ersten Jahrhundert nach Christus wurde mitten in Rom das größte Amphitheater der Welt errichtet. Kaiser Vespasian, der mit dem Kolosseum seine neu begründete Dynastie legitimieren und das Volk Roms mit Brot und Spielen für sich gewinnen wollte, stellte dafür unbegrenzte Mittel zur Verfügung. Der Dokumentarfilm von Pascal Cuissot und Gary Glassman zeigt in Zusammenarbeit mit Archäologen und Historikern die Bedeutung des Kolosseums als PR-Maschine des Römischen Reichs.

