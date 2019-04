Lotto: Doppeljackpot – 2,5 Millionen Euro im „Osternest“

4 Joker zu je 46.700 Euro

Wien (OTS) - Fortuna überraschte am vergangenen Mittwoch mit einem Zahlendrilling unter den „sechs Richtigen“ – und sorgte damit für ein üppig gefülltes Osternest: Denn es gab (zum zweiten Mal in Folge) keinen Sechser, und so geht es am Ostersonntag um einen Doppeljackpot mit rund 2,5 Millionen Euro.

Dabei war es – wenn man die drei Fünfer mit Zusatzzahl betrachtet – gar nicht die Kombination 16, 17, 18, die das Ausbleiben eines Sechsers verursacht hatte, die hatten nämlich alle drei. Zwei Niederösterreichern fehlte die Zahl 37 zum Sechser, bei einem Wiener war es die 42. Für ihren Fünfer mit Zusatzzahl erhalten alle drei jeweils mehr als 36.700 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser, die Gewinnsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es gleich vier Gewinner. Zwei Wiener und zwei Niederösterreicher erhalten für ihr „Ja“ zur richtigen Joker Zahl jeweils mehr als 46.700 Euro. Es hätte noch eine fünfte Quittung mit der richtigen Joker Zahl im Burgenland gegeben, deren Besitzer hatte sich jedoch für das „Nein“ entschieden.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 17.04.2019

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.546.328,09 – 2,5 Mio. Euro warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 36.725,00 71 Fünfer zu je EUR 1.692,80 246 Vierer+ZZ zu je EUR 146,50 4.001 Vierer zu je EUR 50,00 5.597 Dreier+ZZ zu je EUR 16,10 65.650 Dreier zu je EUR 5,50 237.723 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 04 16 17 18 37 42 Zusatzzahl: 10

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 17.04.2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 66 Fünfer zu je EUR 4.388,00 3.265 Vierer zu je EUR 15,00 43.821 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 03 11 14 17 26 39

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 17.04.2019

4 Joker zu je EUR 46.716,80 8 mal EUR 8.800,00 97 mal EUR 880,00 914 mal EUR 88,00 9.034 mal EUR 8,00 90.976 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 5 1 2 7 9

