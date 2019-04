CCC Schuhmode hat größtes Schuhgeschäft in SEE eröffnet

Am Donnerstag hat CCC im Citypark Ljubljana das mit 2.100 m² größte Schuhgeschäft im SEE-Raum eröffnet/Flächen-Erweiterungen und Neueröffnungen treiben Expansion

Graz/Ljubljana (OTS) - Im Einkaufszentrum Citypark in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana hat CCC Schuhmode am Donnerstag (18. 4.) eine 2.100 m² Quadratmeter große Filiale in Betrieb genommen, die zweite in Ljubljana und damit die 15. in Slowenien, die gleichzeitig das größte Schuhgeschäft im gesamten SEE-Raum (Südosteuropa) ist. Damit treibt der internationale Schuhmode-Erzeuger- und –händler CCC seine Verkaufsflächen-Erweiterung weiter voran.

Im ersten Quartal 2019 hat CCC seine Verkaufsfläche in 18 Ländern um 37 Prozent auf 675.000 m² ausgeweitet und ist gleichzeitig im Online-Handel um 72 Prozent gewachsen. Der Konzern-Umsatz ist gleichzeitig um 57 Prozent auf knapp 241 Millionen Euro gestiegen.

„In unserem Flagship-Store der Super-VIP-Klasse im Citypark Ljubljana, der mit 2.100 m² das größte Schuhgeschäft im SEE-Raum ist, können wir ein noch breiteres Sortiment als in unseren sonstigen Filialen anbieten. Derartige Super-VIP-Stores betreibt CCC nur in Hauptstädten, bisher bereits in Wien, Warschau und Budapest“, erklärte CCC-General Manager Mag. Gerald Zimmermann, der von Graz aus auch die slowenischen und kroatischen CCC-Tochtergesellschaften führt.

„In der überaus bekannten Einkaufslage des Cityparks bieten wir auf zwei Verkaufsebenen mit modernster und eigens entwickelter Laden-Gestaltung ab sofort ein noch breiteres und besonders attraktives Sortiment an modischen Damen-, Herren- und Kinderschuhen sowie Taschen an, damit auch an zwei Standorten in der Hauptstadt Ljubljana, neben dem Einkaufszentrum Mercator in Šiška“, sagte Zimmermann. Das entspreche nicht nur der laufenden CCC-Strategie der Verkaufsflächen-Erweiterung, sondern bringe auch den KundInnen das besonders günstige Preis-/Leistungsverhältnis von CCC nahe.

„Fünfeinhalb Jahre nach dem Einstieg von CCC in den österreichischen, slowenischen und kroatischen Markt halten wir in Österreich derzeit bei einer Gesamtverkaufsfläche von mehr als 30.000 m² und kommen jetzt von der Phase der starken Expansion der ersten Jahre in die Phase der Verkaufsflächen-Optimierung“, erklärte Zimmermann, der weiterhin am Ziel von rund 70 Filialen in Österreich festhält. „Für uns liegen die erfolgreichsten Ladengrößen zwischen 600 m² und 900 m² - abgesehen von den Flagship-Stores, deren Realisierung allerdings viel Geduld erfordert, um geeignete Verkaufsflächen zu finden“.

„In Slowenien betreiben wir seit heute 15 Filialen mit insgesamt fast 11.000 m² und in Kroatien sind es aktuell 25 Filialen mit ca. 16.500 m². In beiden Ländern wird es heuer über das Jahr verteilt starke Verkaufsflächen-Zuwächse geben. In Österreich beschäftigt CCC mehr als 500 MitarbeiterInnen, in Slowenien rund 170 und in Kroatien ca. 260“, ergänzt CCC-General Manager Mag. Gerald Zimmermann.

CCC ist der größte Schuherzeuger Europas, der am schnellste wachsende Schuhmode-Anbieter des Kontinents und seit 2014 bereits größter in den CEE-Ländern. Die CCC-Aktien werden an der Warschauer Börse gehandelt.

Im ersten Quartal 2019 hat die Konzern-Holding CCC S.A. knapp 241 Millionen Euro Umsatz erzielt und damit eine Umsatzsteigerung von 57 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2018. Im weiterhin rasant wachsenden Online-Handel, der in 15 Ländern läuft, betrug das Wachstum 72 Prozent. Ende März betrieb CCC rund 1.150 Stores mit rund 675.000 m² Verkaufsfläche in 18 Ländern, wodurch CCC inklusive des Onlinehandels in 23 Ländern präsent ist. Innerhalb eines Jahres ist die Verkaufsfläche um 37 Prozent gewachsen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Gerald Zimmermann, +43/(0)664-255 4419