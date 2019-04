Kardinal Kurt Koch im Ö1-„Journal zu Gast“ am 20.4.

Wien (OTS) - Kardinal Kurt Koch ist am Samstag, den 20. April bei Mathilde Schwabeneder „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ um 12.00 Uhr auf Österreich 1.

Kardinal Kurt Koch ist seit 2010 an der römischen Kurie tätig und damit der ranghöchste deutschsprachige Theologe an der Spitze des Vatikans. Dort leitet der ehemalige Bischof von Basel den sogenannten Einheitsrat und ist damit als Ökumene-Experte für die Beziehungen zwischen den christlichen Kirchen zuständig. Mathilde Schwabeneder spricht mit dem Kardinal über Ostern, seine Begegnungen mit Papst Franziskus, aber auch über heikle Themen, wie den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, die zunehmenden Kirchenaustritte und Intrigen hinter den vatikanischen Mauern.

