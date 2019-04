Abnahme von drei gefärbten Tauben

Wien (OTS) - Datum: 17.04.2019

Uhrzeit: 15:15 Uhr

Adresse: 13., Schönbrunner Schloßstraße

Beamte der Polizeiinspektion am Platz wurden wegen einer Frau, die gefärbte Tauben bei sich hatte, alarmiert. Eine 32-jährige bulgarische Staatsangehörige konnte am Verbindungsweg zwischen Neptunbrunnen und Gloriette angehalten werden. Sie führte tatsächlich eine bunt und zwei schwarz-weiß gefärbte Tauben mit sich. Die Polizisten nahmen der 32-Jährigen die Tiere ab und übergaben die Tauben an Mitarbeiter des Tierquartiers Wien. Die Frau wurde nach dem Tierschutzgesetz angezeigt.

