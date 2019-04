Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall

Wien (OTS) - Datum: 17.04.2019

Uhrzeit: 22:30 Uhr

Adresse: 19., Höhenstraße

Ein 44-jähriger Österreicher fuhr mit einem Fahrzeug die Höhenstraße entlang. Laut derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte das Fahrzeug mit einem Begrenzungsstein sowie der Tafel der Streckenkilometerbezeichnung und begann in weiterer Folge zu brennen. Der Lenker konnte den Pkw auf einem nahegelegenen Parkplatz abstellen und einen Notruf abgeben. Beamte der Polizeiinspektion Billrothstraße waren an der Unfallstelle bzw. am Brandort und konnten eine mutmaßliche Alkoholisierung des 44-Jährigen feststellen. Ein Alkomattest ergab einen Messwert von 1,84 Promille.

