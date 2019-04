AVISO: Landesparteitag der SPÖ Wien am 27. April

Unter dem Motto „Zusammen sind wir Wien. Zusammen sind wir Europa!“

Wien (OTS/SPW) - Unter dem Motto „Zusammen sind wir Wien. Zusammen sind wir Europa!“ findet am Samstag, den 27. April 2019 ab 9.00 Uhr der Landesparteitag der SPÖ Wien in der Messe Wien statt. Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.

Wir bitte um Akkreditierung unter http://events.spw.at/akkreditierung bis spätestens 26. April 12.00 Uhr.

Die Schwerpunkte am Vormittag umfassen Reden von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, Vorsitzender der SPÖ Wien und SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Dr. Pamela Rendi-Wagner, sowie ein EU-Talk mit den beiden SPÖ-SpitzenkandidatInnen zur anstehenden Wahl zum Europäischen Parlament Andreas Schieder und Evelyn Regner. Am Nachmittag stehen die Behandlung von Anträgen und Resolutionen sowie die Diskussion zu den Referaten und Berichten am Programm. Ein weiteres Highlight wird die Wahl zum neuen Wiener Vorstand und die Verabschiedung des bestehenden Wiener Vorstandes.

Im Pressezentrum stehen nicht nur Live-Übertragungen und moderne Arbeitsplätze den VertreterInnen der Medien zur Verfügung, sondern es bietet auch die Möglichkeit zu Hintergrundgesprächen mit Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern der SPÖ.

