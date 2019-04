ASFINAG: Höhepunkt des Osterreiseverkehrs auf Österreichs Autobahnen

Hauptrouten Richtung Ungarn und in den Süden betroffen; auch Skigebiete noch in Betrieb

Wien (OTS) - Beginnend mit heute, Gründonnerstag, rechnet das ASFINAG-Verkehrsmanagement mit einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Transitrouten Richtung Osten (von der A 8 Innkreis Autobahn bis zur A 4 Ost Autobahn) sowie vor allem auch in Richtung Süden. „Verstärkt wird der vorzeitige Osterreiseverkehr dadurch, dass der Karfreitag in Deutschland und auch in Ungarn ein Feiertag ist“, sagt Christian Ebner, Abteilungsleiter des Verkehrsmanagements. Dazu kommt, dass viele Skigebiete aufgrund der hervorragenden Schneelage nach wie vor geöffnet haben.

Behinderungen wird es nach dem Osterwochenende aufgrund der Grenzkontrollen insbesondere bei der Ausreise nach Deutschland geben. Die ASFINAG liefert als optimale Verkehrsinformation Anzeigen zum aktuellen Reisezeitverlust an den Grenzübergängen bei Kufstein, Suben und Walserberg über die Website sowie über die ASFINAG App Unterwegs.

Osterpause auch bei Sanierung Plabutschtunnel

Rechtzeitig vor Beginn der Reisewelle Richtung Süden geht die Baustelle im Grazer Plabutschtunnel auf der A 9 Pyhrn Autobahn auf „Osterurlaub“. Der Plabutschtunnel ist also von Freitag, den 19. April, bis Dienstag in beiden Richtungen ungehindert befahrbar. Erst Dienstagnacht werden die Arbeiten wieder aufgenommen.





