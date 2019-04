Landstraße: „Tot in Wien“ am 19.4. in der Bühne L.E.O.

Wien (OTS/RK) - Der singende Direktor Stefan Fleischhacker und das „Wiener Original“ Antonia Lersch (Klavier, Gesang) widmen sich im „Letzten erfreulichen Operntheater“ (3., Ungargasse 18) dem Dahinscheiden: In der Bühne mit der Kurz-Bezeichnung „L.E.O.“ dreht sich am Freitag, 19. April, ab 20.00 Uhr, im Rahmen der originellen Produktion „Tot in Wien“ alles um das Ableben und um damit verbundene Vorlieben der Wienerinnen und Wiener. Das geneigte Publikum hört Lieder wie „Wenn i amoi stirb“ und die gar anrührende Weise „Einsamer Sonntag“ darf dabei auch nicht fehlen. Geläufige Musikstücke im Zeichen der „Schönen Leich‘“ und „Raritäten zum Thema“ runden Fleischhacker und Lersch mit launigen Moderationen ab. Die Gäste werden um die Zahlung von „Unkostenbeiträgen“ gebeten: 30 Euro (Loge, Reihe 1 und 2), 25 Euro (Reihe 3 und 4), 20 Euro (Reihe 5 bis 7) oder 13 Euro (Studierende mit Ausweis). Informationen plus Reservierungen: Telefon 0680/335 47 32 und E-Mail karten@theaterleo.at.

Die Bühne „L.E.O.“ wird seitens der Kulturabteilung der Stadt Wien, durch den Bezirk und von weiteren Partnern unterstützt. Der „Tot in Wien“-Abend hat das Motto „Unterhaltsame (Wiener-) Lieder und Duette über die längste Sache der Welt“. Auch bei den nachfolgenden „L.E.O.“-Programmen „Das Land des Lächelns“ und „Die Insel Tulipatan“ kommen alle Freundinnen und Freunde schöner Stimmen auf ihre Kosten und haben oft einen Grund zum Schmunzeln. Auskünfte dazu erhalten Interessierte via E-Mail: info@theaterleo.at.

Allgemeine Informationen:

Letztes erfreuliches Operntheater (L.E.O.): www.theaterleo.at

Veranstaltungen im 3. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/landstraße/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse