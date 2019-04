„Kovacics Entdeckungen“ im ORF RadioKulturhaus: Johannes Maria Staud & Ensemble PHACE am 26.4. zu Gast

Wien (OTS) - Am Freitag, den 26. April (19.30 Uhr) kann man den renommierten österreichischen Komponisten Johannes Maria Staud, dessen Werk „Die Weiden“ Ende vergangenen Jahres in der Wiener Staatsoper seine Premiere gefeiert hat, zum Abschluss der ersten Saison dieser Sendereihe auf der Bühne des Großen Sendesaals erleben. Stauds Werke werden an diesem Abend vom gefeierten Ensemble PHACE zur Aufführung gebracht.

Johannes Maria Staud studierte in Wien Komposition, Musikwissenschaft und Philosophie, ehe er sein Kompositionsstudium in Berlin bei Hanspeter Kyburz fortsetzte. Bereits ein Jahr nach seinem Studienabschluss gewann er 2002 den Erste Bank Kompositionspreis, 2003 den Preis des International Rostrum of Composers, 2004 den Förderpreis der Ernst-von-Siemens-Musikstiftung und 2009 den Paul-Hindemith-Preis des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Prestigeträchtige Aufträge folgten: 2004/05 entstand Apeiron für die Berliner Philharmoniker unter Sir Simon Rattle; 2006 wurde Segue für Violoncello und Orchester als Auftrag der Salzburger Festspiele von Heinrich Schiff und den Wiener Philharmonikern unter Daniel Barenboim uraufgeführt. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Mariss Jansons hob 2012 Maniai aus der Taufe. Die Sächsische Staatskapelle ernannte ihn 2012 zum Capell-Compositeur.

Ernst Kovacic wird nicht nur durch den Abend führen, sondern auch kurzerhand in die Rolle des Musikers schlüpfen: Mit größtem Enthusiasmus wollen die zehn Musiker/innen von PHACE und dessen künstlerischer Leiter Reinhard Fuchs ihr Publikum auf Reisen in kostbare, poetische Welten mitnehmen. PHACE tut dies mittlerweile seit vielen Jahren mit speziellen Konzertformaten, Musiktheaterproduktionen und spartenübergreifenden Projekten mit Tanz, Theater, Performance, Elektronik, Video, Turntablisten, Installationen u.v.m.. Der Name des Ensembles PHACE ist Programm – ein Klangkörper, dessen Form sich ständig ändert und mit den durchlebten Phasen reift. Der Eintritt beträgt EUR 25,-; mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

