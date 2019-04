Das sind die Programmhighlights am Tag der Verkehrssicherheit im Wiener Resselpark

Am 27. April findet im Wiener Resselpark (Karlsplatz) der Tag der Verkehrssicherheit statt. Die Besucher erwarten mehr als 20 Mitmachstationen.

Wien (OTS) - Gemeinsam mit der Wiener Polizei und vielen weiteren Partnern ruft das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) am 27. April den Tag der Verkehrssicherheit aus. Der Wiener Resselpark (Karlsplatz) wird an diesem Tag ganz im Zeichen der Verkehrssicherheit stehen. Über 20 Mitmachstationen bieten den Besuchern dabei die Möglichkeit, Gefahren und Risiken im Straßenverkehr in einem sicheren Umfeld selbst zu erleben und zu begreifen. Ziel der Veranstaltung ist das Thema Verkehrssicherheit auf anschauliche und attraktive Weise in Form von spannenden Stationen ins Zentrum Wiens zu bringen. Unter den zahlreichen Programmhighlights findet sich eine Mountainbike Trial Show mit den Bike-Trial-Fahrern Tom Öhler und Stefan Eberharter, eine Ausstellung mit einer Zeitreise durch 6 Jahrzehnte der Unfallprävention, eine interaktive Einsatzübung, ein Radparcours, ein Aufprallsimulator und vieles mehr. Zudem gibt es für alle Interessierten die einzigartige Möglichkeit, im Straßenbahnsimulator der Wiener Linien sowie im Zugsimulator der ÖBB den Verkehr aus einer ganz neuen Perspektive zu erleben. Für die kleinsten Verkehrsteilnehmer starten um 11:00, 13:00 und 15:00 Uhr Vorführungen des interaktiven Verkehrserziehungstheaters „Puppomobil“. Zu den teilnehmenden Organisationen zählen neben dem KFV und der Wiener Polizei das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie sowie ÖBB, Wiener Linien, Wiener Rotes Kreuz, AUVA, AIT Austrian Institute of Technology, ASFINAG, Austro Control, MA 46 der Stadt Wien und die Automobilclubs ÖAMTC und ARBÖ. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos.

TAGESHIGHLIGHTS:

MTB Trial Show mit Tom Öhler und Stefan Eberharter

Interaktive Einsatzübung mit Polizei & Rotes Kreuz

Straßenbahnsimulator der Wiener Linien

Loksimulator der ÖBB

ÖAMTC Überschlagssimulator

AUVA Aufprallsimulator

Starphysiker Werner Gruber live: „Die Physik der Unfälle“

KFV-Ausstellung „Zeitreise durch 6 Jahrzehnte der Unfallprävention“

Kinderpolizei

Fahrradparcours, Hubschrauber-Luftburg, Puppenbühne „Puppomobil“, Fluglotsen-VR-Brille, Rauschbrillenparcours uvm.

Mehr Informationen zur Veranstaltung: www.tagderverkehrssicherheit.at

