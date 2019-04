PG „Ein Plädoyer für die Europäische Union“ mit EU-Kommissar Günther H. Oettinger, 23.4.2019, 14:00 Uhr, WKÖ

Wien (OTS) - EU-Kommissar Günther H. Oettinger hält am Dienstag, 23.4.2019 „Ein Plädoyer für die Europäische Union“ in der Wirtschaftskammer Österreich, zu dem wir Sie im Namen von WKÖ-Vizepräsidentin und Bundesvorsitzender von Frau in der Wirtschaft, Martha Schultz und der Bundesvorsitzenden der Jungen Wirtschaft, Christiane Holzinger recht herzlich einladen dürfen.





Ein Plädoyer für die Europäische Union





Warum Europa unsere Zukunft bleibt und es gerade diesmal so wichtig ist, dass wir am 26. Mai gemeinsam für Europa stimmen, das führt

EU-Kommissar Günther H. Oettinger in einer leidenschaftlichen Keynote aus.



Datum: Dienstag, 23.4.2019

Einlass: 13.30 Uhr

Beginn: 14.00 Uhr

Ort: Wirtschaftskammer Österreich

Christoph Leitl Lounge (vormals Sky Lounge)

Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien





Auf Einladung von Frau in der Wirtschaft, Junge Wirtschaft und der

Abteilung EU-Koordination wird er argumentieren, warum Europa derzeit in Gefahr ist und gerade jetzt unsere Unterstützung braucht. Und er wird auch aufzeigen, welche neuen Impulse sich Unternehmerinnen und Unternehmer vom neuen EU-Budget erwarten können.



Günther H. Oettinger ist seit Januar 2017 EU-Kommissar für Haushalt und Personal. Zuvor war er EU-Kommissar für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft, davor fünf Jahre lang EU-Kommissar für Energie. Freuen Sie sich auf einen spannenden Gedankenaustausch mit einem Mann, der die EU mit ihren Stärken und Schwächen kennt und gerade deswegen jederzeit eine Lanze für das gemeinsame Europa bricht.











