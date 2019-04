ARBÖ: Schwerer Unfall auf der Südautobahn kurz vor Wien

Kurz nach viertel 8 erreichte heute Früh den ARBÖ Informationsdienst eine Unfallmeldung auf der A2 Südautobahn. Die Folge 45 Minuten Zeitverlust in Richtung Wien.

Wien (OTS) - Um 7:20 Uhr meldet der ARBÖ Informationsdienst in Wien einen schweren Unfall auf der Südautobahn (A2) auf Höhe Mödling in Fahrtrichtung Wien. Zwei Lkw sind aus bisher unbekannter Ursache zusammengestoßen und mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Rasch entwickelte sich ein Stau der bis Traiskirchen reichte. Die knapp 10 km Stau brachten auch Wartezeiten am Gründonnerstag für alle Autofahrer: „Derzeit verlieren die Lenker in Richtung Wien ca. eine dreiviertel Stunde. Die Autobahn wurde nicht komplett gesperrt, ein Vorbeikommen an der Unfallstelle ist derzeit aber nur schwer möglich!“, warnt ARBÖ Verkehrsexperte Jürgen Fraberger. Ausweichen ist über die Wiener Straße (B17) und die Triester Straße möglich, jedoch wurden auch hier schon bis zu 15 min Zeitverlust gemessen. „Wie lange die Bergungs-und Aufräumarbeiten andauern ist derzeit noch unklar“, so Fraberger abschließend.

