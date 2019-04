Innovationstraining für Kreativschaffende

Kreativwirtschaft Austria (KAT) fördert Innovationskompetenz in kostenlosen Kreativwerkstätten – Bewerbungen ab sofort möglich

Wien (OTS) - Ab sofort startet die Bewerbungsphase für die kostenlosen Kreativwirtschaftswerkstätten der Kreativwirtschaft Austria (KAT) der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Dabei haben im Juni, Juli und September jeweils 30 Kreativwirtschaftsunternehmen oder in der Kreativwirtschaft Selbstständige - aus Bereichen wie Design, Mode, Architektur, Multimedia, Software & Games, Video & Film oder Werbung und andere Unternehmen mit Sitz in Österreich, die Chance, gemeinsam in einem Co-Creation-Prozess an ihren Ideen für neue Produkte und Services sowie an der Weiterentwicklung ihres Geschäftsmodells zu arbeiten. Bei jeder Werkstatt wird unter der Anleitung von Innovationsexperten mit unterschiedlichen Innovationsmethoden gearbeitet. Die Teilnehmenden lernen in Open-Innovation-Settings durch „best-practice-sharing“ mit- und voneinander.

Kreative Ideen und Innovation in der Gruppe

Der 8. österreichische Kreativwirtschaftsbericht hat gezeigt: 89 % der heimischen Kreativunternehmen investierten in Innovationen. Damit liegen sie deutlich über der Gesamtwirtschaft (77 %). Kreativschaffende sind demnach gerne auf dem neuesten Stand der Technik, setzen auf innovative Produkte, Verfahren und Technologien sowie auf die Nutzung neuer Softwareanwendungen und Internettechnologien. Sie geben wichtige Impulse für Innovationen und spielen eine entscheidende Rolle bei der Digitalisierung. „Um dieses hohe Level aufrecht zu erhalten, müssen Kreativschaffende ihre Innovationskompetenz und ihr Know-how stetig ausbauen“, hält Gerin Trautenberger, Vorsitzender der KAT, fest. „In unseren Kreativwirtschaftswerkstätten werden mit neuesten Innovationsmethoden genau diese Innovationskompetenz und die erforderliche Kreativität erweitert und gefördert. Die Teilnehmenden können gegenseitig auf ihre jeweiligen Ressourcen zurückgreifen, dadurch innovative Ansätze erarbeiten und ihr Geschäftsmodell mit Innovationen weiterentwickeln.“

Die Kreativwirtschaftswerkstätte ist eine Umsetzungsmaßnahme der Österreichischen Kreativwirtschaftsstrategie des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) und wird für die Teilnehmenden zu 100 % von der KAT, WKÖ, BMDW und den Partnerorganisationen in den Bundesländern gefördert. (PWK225/ES)

Termine und Themen der Kreativwirtschaftswerkstätten 2019:

24. Juni 2019 | Lego® Serious Play®

Salzburg Stadt mit Manuel Grassler, Visionenbauen

1. Juli 2019 | The future of creative tomorrow. Mein Angebot mit digitalen Mitteln neu denken

Wiener Neustadt mit Thomas Layer-Wagner, Polycular

30. September 2019 | Frugal Innovation & Design. Wie der Mangel zum Kreativitäts-Booster wird

Graz, mit Mike Boyle, Frugal Academy & Stefan Hupe, Campanori

Die Bewerbung ist ab sofort auf der Website der Kreativwirtschaft Austria möglich: www.kreativwirtschaft.at/kreativwirtschaftswerkstaetten

