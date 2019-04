Brexit-Vortrag mit Ex-BBC-Journalist Michael Cole an der FHWien der WKW

Der langjährige Korrespondent der BBC TV News spricht am 26. April über seine Sicht auf den Brexit sowie über dessen Hintergründe und Folgen für Europa.

Wien (OTS) - Fast täglich nehmen die Brexit-Verhandlungen neue Wendungen. Eine fundierte Einschätzung der Entwicklungen rund um den EU-Austritt des Vereinigten Königreichs ist für Außenstehende zunehmend unmöglich. In seinem Gastvortrag „Exposition of the BREXIT Disaster – Insights and Reasons“ an der FHWien der WKW wird der langjährige BBC-Korrespondent Michael Cole seine Sicht auf den Brexit und dessen Hintergründe erläutern. Außerdem wird er mit den TeilnehmerInnen über die Auswirkungen des EU-Austritts nicht nur auf Großbritannien, sondern auf ganz Europa sprechen.

Michael Cole arbeitete zunächst für eine internationale Nachrichtenagentur, bevor er mehr als 20 Jahre als preisgekrönter Korrespondent der BBC TV News aus 56 Ländern berichtete. Im Anschluss war er mehr als 10 Jahre in der PR und der Geschäftsführung des traditionsreichen Kaufhauses Harrods tätig. Später machte er sich mit seiner eigenen Kommunikationsberatung selbstständig.

Als aufmerksamer Beobachter behält Michael Cole die Katastrophe im Blick, die sein Heimatland ereilt hat. Das Vereinigte Königreich bezeichnet er als „eine sehr reife Demokratie, die sich jetzt wie ein Baby verhält, das seine Spielsachen aus dem Kinderwagen wirft“. Im Rahmen seines Gastvortrages wird Michael Cole erklären, inwiefern der Brexit eine Tragödie für Europa und die ganze Welt ist.

Michael Cole

Exposition of the BREXIT Disaster – Insights and Reasons

Vortrag in englischer Sprache

Datum: Freitag, 26. April 2019, 17:30–20:00 Uhr

Ort: FHWien der WKW, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien, Audimax

Um Anmeldung wird gebeten.

