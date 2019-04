Dem Sommer entgegen

Die Region Bad Kleinkirchheim weiß auch im Sommer ihre Urlaubsgäste mit ihrer einzigartigen Vielfalt zu beeindrucken!

Bad Kleinkirchheim (OTS) - Auf Schritt und Tritt verzaubert die Region Bad Kleinkirchheim mit alpiner Wellness, unvergesslichen Gipfeltouren, einem 750 Kilometer langen, legalen Streckennetz für Mountainbiker, dem höchstgelegenen Golfplatz Kärntens, abwechslungsreichem Wassersportabenteuer und köstlicher Alpen-Adria-Kulinarik. Auch dieses Jahr können die Gäste wieder mit der Bad Kleinkirchheim Sonnschein Card das unvergleichbare Angebot der Region entdecken!

Bad Kleinkirchheim Sonnenschein Card



Eine Karte – unendlich viele Möglichkeiten: Mit der Bad Kleinkirchheim Sonnenschein Card kann nun ganzjährig die Bandbreite der Region in Hülle und Fülle erkundet werden!

Ob Wanderer oder Mountainbiker, ob Familienspaß oder Sportgenuss, ob Sommer- oder Winter-Liebhaber: Mit der Sonnenschein Card erlebt jeder unvergessliche Sonnenschein-Momente. Ab 1. Mai 2019 ist die Card gültig und steht jedem Urlaubsgast bereits ab der ersten Nächtigung in einem der Partnerbetriebe zur Verfügung. Dieses Jahr neu: Von nun an kann man das ganze Jahr über unschlagbare Vorteile genießen!

Berg und See erleben

Eingebettet in die sanfte Alpinwelt der Nockberge ist die Region Bad Kleinkirchheim reich an Kultur und unberührter Natur. Unterschiedlichste Wanderungen entführen in die Geschichte und Entwicklung der Region oder begeistern mit Wissenswertem rund um die Fauna und Flora des Biosphärenparks Nockberge. Mountainbike-Liebhaber erfreuen sich an einem vielfältigen Angebot an geführten Touren & Techniktrainings.

Des Weiteren bietet das abwechslungsreiche Programm unter anderem auch Nordic Walking Touren, Tennis oder auch Segeln und Surfen am malerischen Brennsee in Feld am See. Ein abwechslungsreiches Familienprogramm begeistert kleine und große Entdecker gleichermaßen: Wie wird Brot gebacken? Welche Kräuter wachsen in den Nockbergen und wie schmecken sie? Wo kommt der Käse her? Wie fängt man einen Fisch? Das alles und noch viel mehr können Familien in der Region Bad Kleinkirchheim erfahren. Neben den Aktivprogrammen bieten ausgewählte Bonuspartner weitere attraktive Angebote für Sonnenschein Card-Inhaber.

Zum Abschlag nach Bad Kleinkirchheim

Wo sich im Winter die Langläufer tummeln, ziehen im Sommer Golfurlauber ihre Runden. Inmitten der Nockberge liegt Kärntens höchst gelegener Golfplatz, der Freunde des Golfsports mit einem atemberaubenden Panorama und abwechslungsreichen Spielbahnen für durchaus anspruchsvolle Runden begeistert.

Der 18-Loch-Championplatz „Kaiserburg“ zählt zu den renommiertesten Anlagen Österreichs. Mit etwas Glück trifft man sogar einen sehr gern gesehenen Gast: Skilegende und Olympiasieger Franz Klammer! Der Golfplatz lässt aufgrund seiner einzigartigen Lage die südliche Urlaubsatmosphäre schier grenzenlos erscheinen. Die nock/golf Betriebe überzeugen zusätzlich noch alle Golf-Liebhaber mit ihren speziellen Golfangeboten! Bereits ab einer Übernachtung werden die Gäste der Region Bad Kleinkirchheim mit Vorteilen überrascht. Mit der Bad Kleinkirchheim Sonnenschein Card gibt es sogar 20 % Rabatt auf das reguläre 18-Loch-Greenfee. So kann man den Sommer genießen!

Rückfragen & Kontakt:

BRM Bad Kleinkirchheim Region Marketing GmbH

Kathleen Kahler

Presse & Social Media

+43 (0) 4240 8212

media @ badkleinkirchheim.at

www.badkleinkirchheim.com