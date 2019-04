AVISO PK NEOS Wien: Der KH Nord-Skandal – Bilanz der Untersuchungskommission | 24.4.2019, 09:00 Uhr

Mit NEOS Wien Klubchef Christoph Wiederkehr und NEOS Wien Gesundheitssprecher Stefan Gara

Wien (OTS) - NEOS Wien zieht Bilanz aus der knapp einjährigen Aufdeckerarbeit in der Untersuchungskommission zum Krankenhaus Nord. Wer ist politisch verantwortlich? Wodurch ist es zur extremen Kosten- und Zeitüberschreitung gekommen? Und was muss in Zukunft besser gemacht werden?

Die Medienvertreter_innen sind herzlich eingeladen.

AVISO PK NEOS Wien: Der KH Nord-Skandal – Bilanz der Untersuchungskommission

Datum: 24.04.2019, 09:00 Uhr

Ort: NEOS Wien-Rathausklub

Landesgerichtsstraße 10/2. Stock, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Ralph Waldhauser

Leitung Kommunikation

+43 664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu