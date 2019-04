Vollmondführung und weitere Attraktionen beim Windrad Lichtenegg

Ab sofort jedes Wochenende geführte Besichtigungen sowie Spezialführungen zu Vollmond und Halloween

Lichtenegg (OTS) - Seit seiner Errichtung im Jahr 2002 ist das weithin sichtbare Windrad in Lichtenegg auf dem Hochplateau der Buckligen Welt eine starke touristische Attraktion. „Um dem großen Besucherandrang gerecht zu werden haben wir die Öffnungszeiten erweitert“, so Peter Ramharter von der Buckligen Welt Wind. „Besonders freut uns auch, dass wir heuer eine Kooperation mit der Niederösterreich-CARD haben und alle Gäste mit Niederösterreich-CARD das Windrad Lichtenegg gratis besichtigen können.“



Das Aussichts-Windrad in Lichtenegg besitzt direkt unterhalb der Gondel eine geschlossene, rundum vollverglaste Aussichtsplattform. Davon gibt es weltweit nur acht Stück (eine übrigens auch in Bruck an der Leitha). Erreicht werden kann die Plattform über eine Wendeltreppe mit 300 Stufen im Inneren des Windradturms. Einmal oben hat man nicht nur eine einzigartige Aussicht, sondern erlebt auch hautnah die Kraft des Windes, wenn dieser den Rotor dreht. Man kann dem Rotorblatt zusehen, wie die Windenergie in Drehbewegung umgesetzt wird, damit Strom produziert wird. Außerdem bietet sich ein Rundumblick auf den Wechsel, den Schneeberg, die Tiefebene nach Wiener Neustadt und bei klaren Tagen sieht man sogar bis zum Neusiedlersee. „Das ein Windkraftwerk nicht nur sauberen Strom erzeugt, sondern auch eine touristische Attraktion sein kann, das zeigt nicht nur das Windrad in Lichtenegg, sondern auch zahlreiche Rad- und Wanderwege bei Windparks in Österreich“, so Stefan Moidl von der IG Windkraft. „Diese Beispiele zeigen, dass die saubere Stromerzeugung aus Windenergie, wenn sie in lokale Konzepte integriert ist, als zusätzliches Zugpferd für den Tourismus dienen kann.“

Von April bis Oktober jedes Wochenende geöffnet

Schon über 50.000 interessierte Besucher hat das Windrad Lichtenegg angelockt. Um dem Besucherandrang nachzukommen, ist es seit heuer von April bis September jeden Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr für Besichtigungen geöffnet. Und das Beste daran: Besitzer einer Niederösterreich-CARD können kostenlos und beliebig oft an den Führungen auf das Windrad teilnehmen. Kinder unter 12 Jahren oder kleiner als 1,40 Meter Körpergröße dürfen aus Sicherheitsgründen das Windrad nicht besteigen.

Highlights und Führungen mit einem besonderen Touch

An Spezialterminen kann zur Führung auch ein Aussichtspicknick mit regionalen Spezialitäten dazu gebucht werden. Führungen mit einem besonderen Highlight gibt es zu Vollmond und zu Halloween.

Die erste Vollmondführung findet am 19. April (ab 21 Uhr) statt. Teilnahme nur bei Voranmeldung unter 0676 4313180

Am 19. Mai wagt Extremsportler Rainer Predl einen Weltrekordversuch: ein Marathonlauf am Windrad Lichtenegg.

: ein Marathonlauf am Windrad Lichtenegg. Spiel und Spaß für die Kleinen gibt es am 19. Juni von 12 bis 15 Uhr beim Kindernachmittag .

. Rund um Halloween gibt es „Horror im Windrad“ - die Führung mit Gruselgarantie.



Die genauen Termine dazu gibt es online unter www.bww.cc.

