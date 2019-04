Petajoule: Erster österreichischer Podcast zum Thema Energie

Die Österreichische Energieagentur launcht einen Podcast zu den Fragen der Energiezukunft. Erste Themen: Kommunikation & Framing, Wasserstoff und die Strompreiszonentrennung.

Wien (OTS) - Die Österreichische Energieagentur launcht Petajoule, den ersten österreichischen Podcast zum Thema Energie. „Unsere Strategie lautet: Wir liefern Antworten für die Energiezukunft. In unserem Podcast Petajoule nehmen wir das wortwörtlich“, sagt Peter Traupmann, Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur, der im Teaser von Petajoule noch weitere Details erläutert. Im Podcast Petajoule beantworten Expertinnen und Experten der Österreichischen Energieagentur die Fragen der Energiezukunft, in vielen Episoden kommen auch Gäste aus der Energiebranche zu Wort. Es geht dabei um Themen, die die österreichische Energiewelt bewegen: Die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen, Energieeffizienz und Senkung des Energieverbrauchs, Gebäudesanierungen, saubere Mobilität, nachhaltiges Heizen und vieles mehr. Als roter Faden zieht sich die „missionzero“ durch die meisten Beiträge – die Umsetzung von Maßnahmen, durch die langfristig eine fossilfreie Zukunft erreicht werden kann.

„Der Wandel im Energiesystem und der notwendige Umbau, um die Klimakatastrophe abzuwenden, sind komplex. Sie werden oft auch sehr emotional und manchmal verkürzt diskutiert. Wir möchten die Diskussion mit wissenschaftlichen Fakten verständlich machen. Das Format Podcast ist dafür ideal, denn hier können unsere Expertinnen und Experten mit Gästen aus der Energiebranche in die Tiefe gehen und Themen sachlich und seriös besprechen“, erklärt Traupmann.

Framing, Wasserstoff und Strompreiszonentrennung

Zum Start des Podcasts Petajoule stehen bereits drei Episoden kostenlos zum Hören bereit. Das Making-of-Video zeigt einen Blick hinter die Kulissen von Petajoule.

S01E01 | Framing: Wie kommunizieren wir Energiezukunft?

Christoph Hofinger, Geschäftsführer von SORA, im Gespräch mit Klaus Kraigher von der Österreichischen Energieagentur

S01E02 | Wasserstoff: Hype oder Baustein der Energiezukunft?

Christoph Dolna-Gruber im Gespräch mit Günter Pauritsch und Werner Liemberger (alle Österreichische Energieagentur)

S01E03 | Strompreiszonentrennung: Welche Lehren ziehen wir nach einem halben Jahr?

Christoph Dolna-Gruber, Karina Knaus (beide Österreichische Energieagentur) und Johannes Mayer, E-Control

Petajoule kann mit iTunes, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, podigee, allen Podcast-Apps (z. B. Castbox) und auf der Webseite der Österreichischen Energieagentur kostenlos gehört werden.

In der ersten Staffel von Petajoule werden bis Ende des Jahres 2019 regelmäßig neue Folgen veröffentlicht.

„Schon vor über 40 Jahren wurde in unseren Statuten festgeschrieben, dass die Österreichische Energieagentur neue Technologien, energieeffiziente Systeme und erneuerbare Energieträger unterstützt. Das war damals visionär und gilt heute nach wie vor – wahrscheinlich mehr denn je“, erläutert Traupmann. „Ebenso absolut vorausschauend: Bereits seit damals ist die gezielte Informations- und Öffentlichkeitsarbeit als Vereinszweck definiert. Auch das war der Zeit voraus. Über die Jahre haben sich natürlich die Kommunikationskanäle sehr verändert. Mit unserem Podcast Petajoule setzen wir nun auf ein ‚state-of-the-art‘ Format“, so Traupmann weiter.

