AVISO: NEOS: EUROPA360° Finale der Reise durch Europa, Donnerstag 18.4. 12:30

Mit Spitzenkandidatin Claudia Gamon

Wien (OTS) - Der Abschluss der NEOS Reise durch Europa EUROPA360° bereitet den Weg für die heiße Phase des pinken Europawahlkampfes. Spitzenkandidatin Claudia Gamon kommt mit dem Schiff aus Bratislava an, um im Anschluss am Donaukanal zu erzählen, was ihr Bürger_innen bei ihren Tourstopps mitgegeben haben und was sie davon nach Brüssel mitnehmen wird.

Es besteht Film- und Fotomöglichkeit. Bitte um Anmeldung.

Finale der NEOS „Reise durch Europa“

Datum: 18.04.2019, 12:30 Uhr

Ort: Donaukanal, Augartenbrücke , Höhe Obere Donaustraße 53

Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

NEOS

+43 1 522 5000

presse @ neos.eu

www.neos.eu