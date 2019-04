Hundert Beratungstalente gesucht - DONAU Versicherung setzt Joboffensive fort

Die DONAU Versicherung treibt den Ausbau ihres starken Vertriebsnetzes voran und sucht 100 neue Versicherungsberater.

Wien (OTS) - Die Versicherungswirtschaft schafft in ganz Österreich laufend neue, attraktive Arbeitsplätze. Im Zuge ihrer Joboffensive hat die DONAU Versicherung in den vergangenen beiden Jahren über 160 Neuzugänge im Bereich der Vorsorge- und Versicherungsberatung verzeichnet. Damit hat die Nummer fünf am österreichischen Versicherungsmarkt die Zahl solider Beschäftigungsverhältnisse mit langfristiger Perspektive in allen Regionen Österreichs deutlich erhöht.

„Die Kunden stehen für die DONAU ganz klar im Mittelpunkt. Wir suchen Beratungstalente, die Risiken für Kunden deutlich, transparent und verständlich machen und dabei serviceorientiert für die passende Absicherung sorgen“, erklärt Vertriebsvorstand Harald Riener. „Wir investieren in unsere Mitarbeiter durch laufende Fortbildung. Speziell für die neuen Kollegen in der Kundenberatung haben wir einen Lehrgang im Unternehmen entwickelt, der in dieser Form einzigartig ist und alle für ihre Aufgaben in einem Versicherungsvertrieb in hohem Maße qualifiziert. Neue Kollegen starten bei uns gleich voll durch und werden schnell zu Markenbotschaftern unseres Unternehmens.“

Chancen in allen Regionen

Die DONAU Versicherung schafft aufgrund ihrer strategischen Positionierung sichere und zukunftsorientierte Arbeitsplätze in allen Regionen Österreichs. Die Aufgaben in der Beratung sind so vielfältig wie die Bedürfnisse der Kunden. Kommunikationsstarke Beratungstalente haben ausgezeichnete Chancen, als Teil des DONAU-Teams für eine Rundumabsicherung zu sorgen.

Seit 2013 ist die DONAU mit dem „Audit berufundfamilie“ des BM für Wirtschaft, Jugend und Familie ausgezeichnet. Das Unternehmen möchte damit neben Einsteigern auch verstärkt Frauen, die aus anderen Branchen mit hoher Kunden- und Dienstleistungsorientierung in den Versicherungsbereich umsteigen wollen, ansprechen. Vor allem die flexible, selbstständige Zeiteinteilung bei zugleich fixem Angestelltenverhältnis fördert die Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben und wird von Außendienstmitarbeiterinnen der DONAU sehr geschätzt.

Hochwertige Berufsausbildung

Die DONAU-Berufsausbildung umfasst ein Programm, das die neuen Teammitglieder in sechs Monaten IDD-fit für die Kundenberatung macht. Der Einstieg der Versicherungs- und Vorsorgeberater erfolgt direkt vor Ort in den jeweiligen Landesdirektionen. Eingebunden in ein erfahrenes Beratungsteam der DONAU, machen Neuzugänge die ersten Erfahrungen „on the job“. Im Rahmen des Onboardings steht gleich zu Beginn ein wesentlicher strategischer Fokus der DONAU im Mittelpunkt: die Kundenorientierung als Basis des Erfolgs. Weitere Module der Ausbildung widmen sich den Bedarfswelten der Kunden und den Versicherungs- und Vorsorgelösungen, die für sie möglich sind. Von den Themen Mobilität und Wohnen über Einkommenssicherung und Vorsorge bis zur Gesundheit – alle Lebensbereiche sind Teil der Berufsausbildung im Vertrieb und werden von der DONAU abgesichert.

Anerkannter Abschluss

Den Abschluss der Ausbildung bildet die BÖV-Prüfung nach einem Jahr. Die staatlich anerkannte Bildungsakademie der Österreichischen Versicherungswirtschaft verleiht den erfolgreichen Kandidatinnen und Kandidaten den Berufstitel „Geprüfte/r Versicherungsfachfrau / -fachmann BÖV“.

