durchblicker.at ist Österreichs bekanntester Online-Versicherungsanbieter

Wien (OTS) - am 17. April 2019. durchblicker.at in puncto Bekanntheit die unangefochtene Nummer 1 unter Online-Versicherungsanbietern. Jeder dritte Österreicher nutzt durchblicker.at bereits für heimischen Versicherungsvergleich, Konkurrenzportale werden nur von jedem Hundertsten genutzt.

Das Online-Tarifvergleichsportal durchblicker.at ist mit Abstand Österreichs bekanntester Anbieter, wenn es um die Nutzung von Online-Vergleichsportalen im Versicherungssegment bzw. von Online-Versicherungsanbietern geht. Das geht aus der kürzlich von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young veröffentlichten österreichweiten „Digitalisierungsstudie 2018“ hervor, die neun österreichische Online-Versicherungsanbieter untersuchte. In dieser wurden rund 1.000 Österreicherinnen und Österreicher zur Digitalisierung bei Versicherungen und zu ihrem letzten privaten Versicherungsabschluss befragt. durchblicker.at erzielte dabei Bestnoten: Sieben von zehn Studienteilnehmer kennen durchblicker.at als Tarifvergleichsportal für Versicherungen, jeder Dritte hat seinen Versicherungstarif bereits mindestens einmal einem Vergleichs-Check auf durchblicker.at unterzogen. Zum Vergleich: Alle anderen acht Anbieter wurden in der Befragung entweder gar nicht oder nur von jedem Hundertsten genutzt.

Reinhold Baudisch, Geschäftsführer von durchblicker.at: „Ein umfassender Versicherungsschutz kann jeden vor großen finanziellen Schäden schützen. Aber für gleichwertige Tarifangebote zu viel Geld zu zahlen, verursacht unnötige Kosten, die man gerade im Versicherungssegment leicht einsparen könnte. Unsere hohen Bekanntheitswerte zeigen, dass unser stetes Bemühen, Konsumentinnen und Konsumenten für die enormen Preisunterschiede im Versicherungssegment zu sensibilisieren, offenbar gefruchtet hat. Es freut es uns, dass uns bereits jeder Dritte Österreicher dahingehend vertraut und seine bestehenden Versicherungstarife auf durchblicker.at dem unabhängigen Marktvergleich unterzieht.“

Mit 67 Prozent Bekanntheitsgrad ist durchblicker.at nicht nur auf Platz 1 in puncto Bekanntheit, sondern sogar rund fünfmal so bekannt wie die Plätze 2 und 3. Diese sind das Onlineportal versicherungen.at, welches nur 14 Prozent Bekanntheitswert erzielte und vergleich24.at mit 13 Prozent Bekanntheitswert. Insgesamt haben bereits 30 Prozent der Befragten einen Versicherungsvergleich auf durchblicker.at getätigt. Die Konkurrenz schneidet hier wesentlich schlechter ab. Hier gab nur 1 Prozent an, die Online-Portale bereits genutzt zu haben. 54 Prozent der Befragten haben bisher noch nie einen Online-Versicherungsanbieter für Preisvergleiche oder Abschlüsse verwendet.

Digitalisierungsstudie 2018

Die Studie in Auftrag gegeben hat das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Ernst & Young, bei der im Dezember des vergangenen Jahres knapp über 1.000 Personen zum Thema Digitalisierung bei Versicherungen befragt wurden. Dabei standen die Art des Abschlusses, die Beratungsleistung, sowie die subjektive Haltung der Befragten gegenüber Online-Services im Fokus. Nähere Informationen zur Studie unter: Digitalisierungsstudie 2018

durchblicker.at ist Österreichs unabhängiges Online-Tarifvergleichsportal. Aktuell bietet durchblicker.at 27 Tarifvergleiche für Versicherungen, Telekommunikation, Strom und Gas, sowie traditionelle Finanzprodukte wie Kredite, Girokonten und Sparzinsen. Mit den bedienungsfreundlichen Vergleichsrechnern finden Konsumentinnen und Konsumenten in diesen Bereichen Top-Angebote ohne Feilschen, können einfach und schnell online abschließen und so bis zu 3.040 Euro jährlich sparen. Dazu bietet durchblicker.at kostenlose Beratung und unterstützt beim Wechsel zu einem günstigeren Anbieter

Aktuell beschäftigt das Start-up mit Sitz in Wien rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Partner von durchblicker.at sind Global 2000, klimaaktiv, die Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus sowie topprodukte.at, ein Service von klimaaktiv.

