HPI-Wissenspodcast Neuland: Was sind eigentlich Algorithmen? (FOTO)

Potsdam (ots) - Algorithmen durchziehen alle möglichen Bereiche unseres Alltags - und oft merken wir davon gar nichts. Selbst die Anleitung für den Aufbau eines IKEA-Regals ist ein Algorithmus. Doch woraus besteht ein Algorithmus eigentlich, was kann ein Algorithmus leisten und wo sind die Grenzen? Diese und andere Fragen beantworten Prof. Tobias Friedrich, Leiter des Fachgebiets "Algorithm Engineering" am Hasso-Plattner-Instituts (HPI), und Dr. Timo Kötzing, Senior Researcher, in der neuen Podcast-Folge Neuland (https://podcast.hpi.de). Gemeinsam mit Moderator Leon Stebe diskutieren sie, wie Algorithmen Techniken der Schwarmintelligenz nutzen, welchen Anteil der Zufall hat und welche ethischen Aspekte Teil der Debatte sind.

"Algorithmen funktionieren vom Grundsatz her wie ein Kochrezept: Es ist eine Anleitung, wie man aus einer bestimmten Menge Eingaben zu einer bestimmten Ausgabe kommt", erklärt Tobias Friedrich, Studiendekan der gemeinsamen Digital Engineering Fakultät von HPI und der Universität Potsdam. "Ein Computer kann das einfach sehr viel schneller als ein Mensch. Der Mensch muss dabei allerdings immer im Mittelpunkt bleiben." Das Misstrauen gegenüber Algorithmen wie beispielsweise auf Facebook basiere vor allem auf der Monopolstellung der Konzerne, so Timo Kötzing. "Richtig gute Algorithmen sind aber jene, welche in der öffentlichen Debatte gar nicht so sehr im Fokus stehen, sondern im Hintergrund einfach einen super Job machen."

Wer sich eingehender mit dem Thema Algorithmen beschäftigen möchte, findet auf der interaktiven Online-Bildungsplattform openHPI den kostenlosen Kurs "Einführung in die Mathematik der Algorithmik" unter: https://open.hpi.de/courses/mat-ws2018

Fundiertes Wissen über die digitale Welt, anschaulich und verständlich erklärt - das bietet der Wissenspodcast "Neuland" mit Experten des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) unter: https://podcast.hpi.de, bei iTunes und Spotify. Alle 14 Tage sprechen sie bei Neuland über aktuelle und gesellschaftlich relevante Digitalthemen, ihre Forschungsarbeit und über Chancen und Herausforderungen digitaler Trends und Entwicklungen. Die nächste Folge wird am 1. Mai ausgestrahlt. Im Gespräch dann: Prof. Patrick Baudisch über 3D-Drucker und was wir in Zukunft von ihnen erwarten können.

