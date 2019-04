Taschendiebstahl: Festnahme nach „Sakko-Trick“

Wien (OTS) - Datum: 16.04.2019

Uhrzeit: 15:55 Uhr

Adresse: 01., Führichgasse

Bei einer Schwerpunktstreife der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) bemerkten gestern die Beamten einen Mann, der aufgrund seines auffälligen Verhaltens unter Observation gestellt wurde. Er begab sich in mehrere Schanigärten und beobachtete potenzielle Opfer. Hierbei kam es zu zwei versuchten Taschendiebstählen. Als dem Mann schließlich in einem Gastgarten in der Führichgasse ein Diebstahl gelang, erfolgte der Zugriff. Bei dem Diebstahl wurde der s.g. „Sakko-Trick“ angewandt, bei dem der Täter seine Jacke über die Stuhllehne hängt und durch den Ärmel hindurch nach hinten greift, um aus der Tasche einer anderen Jacke, die am Stuhl dahinter hängt, Wertgegenstände zu stehlen. Der Festgenommene (45; Stbg: Georgien) befindet sich in Haft.

