Die steuerliche Forschungsprämie, 9.5.2019 Verfassungsgerichtshof Wien

Update und Brennpunkte in der Betriebsprüfung

Wien (OTS) - Am 9. Mai 2019 lädt LeitnerLeitner zusammen mit der Wirtschaftskammer Wien und Leitbetriebe Austria zum alljährlichen Update zur Forschungsprämie. Die Forschungsprämie ist mit 14 % der Aufwendungen für Forschung und experimentelle Entwicklung ein wesentliches Instrument zur Forschungsförderung. Informieren Sie sich über aktuelle Entwicklungen und Rechtsprechung, Praxisfälle und Ansichten der Betriebsprüfung. Holen Sie sich branchenbezogene Tipps für die FFG-Begutachtung. Fachexperten und Finanzverwaltung informieren über Schwerpunkte in der Betriebsprüfung und wie Sie sich optimal vorbereiten.

Die Veranstaltung findet von 9.00 bis 12.00 im Verfassungsgerichtshof Wien statt.

THEMEN

Die steuerliche Forschungsprämie

Kürzt ein Aufwandsersatz die Forschungsprämie?

Strukturierung von F&E-Investitionen im Konzern Versuchsproduktion – ist der Ausschuss Teil der Bemessungsgrundlage?

Wer erhält die Forschungsprämie bei arbeitsteiliger F&E?

Geplante gesetzliche Neuerungen

Grenzüberschreitende Forschungstätigkeit

Positive Gutachten im Falle einer Patentierung oder anderer Forschungs- oder Innovationsförderung?

Diskussion

VORTRAGENDE

Mag. Doris Hack, BMF – Fachbereich der Großbetriebsprüfung

MMag. Claudia Hofmann-Turek, Leitung „Team Forschungsprämie“ FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft

Mag. Michael Kern, Steuerberater und Partner bei LeitnerLeitner

Mag. Natascha Stornig-Wisek, Steuerberaterin und Partnerin bei LeitnerLeitner

Programm und Anmeldung: https://bit.ly/2KlWoc6

meeting.leitner @ leitnerleitner.com

Datum: 9. Mai 2019, 9.00-12.00 Uhr

Ort: Verfassungsgerichtshof Wien

Veranstaltungszentrum (VAZ), 5. Stock

Freyung 8, Eingang Renngasse

1010 Wien

Komplexe Fragen – klare Antworten: LeitnerLeitner

LeitnerLeitner zählt zu den führenden Sozietäten von Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern in Österreich und im CEE/SEE-Raum. Rund 770 Mitarbeiter arbeiten an 13 Standorten tagtäglich mit Leidenschaft an praxisorientierten Lösungen für ihre Mandanten.

Die steuerliche Forschungsprämie Anmeldung

Rückfragen & Kontakt:

christina.gaunersdorfer @ leitnerleitner.com