UEFA Europa League auf PULS 4: Eintracht Frankfurt vs. Benfica Lissabon morgen um 20:15 Uhr live

Wien (OTS) - Das österreichischer Duo Adi Hütter und Martin Hinteregger muss mit Eintracht Frankfurt einen zwei Tore Rückstand aus dem UEFA Europa League Viertelfinal-Hinspiel bei Benfica Lissabon aufholen. Mit den herausragenden Fans im Rücken, glaubt die Eintracht trotz der 2:4 Niederlage noch an den Aufstieg in die nächste Runde.

Morgen, 20:15 Uhr Eintracht Frankfurt vs. Benfica Lissabon

PULS 4 überträgt das Duell Eintracht Frankfurt, mit Trainer Adi Hütter und Martin Hinteregger, gegen Benfica Lissabon direkt aus Frankfurt

Die Highlights aller weiteren Partien des Spieltages, präsentiert PULS 4 ab 23:10 Uhr

Auf den deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt wartet nach der 2:4 Auswärtsniederlage gegen Benfica Lissabon im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League eine schwere Aufgabe. Dennoch glaubt die Mannschaft von Adi Hütter, nicht zuletzt aufgrund der einzigartigen Fan-Unterstützung, auf ein Weiterkommen in die nächste Runde. Alles andere als eine absolute Topleistung wird gegen den portugiesischen Rekordmeister rund um Mega-Talent João Félix allerdings zu wenig sein. Hochspannung garantiert.



PULS 4 SPORT-Team:

Moderation: Florian Knöchl

Kommentator: Michael Gigerl

Experte: Johnny Ertl

Reporter: Mario Hochgerner



UEFA Europa League: Eintracht Frankfurt vs. Benfica Lissabon

Morgen, um 20:15 Uhr live auf PULS 4



Die Highlights aller anderen Partien gibt es ab 23:10 Uhr auf PULS 4.



Die UEFA Europa League exklusiv im Free-TV live auf PULS 4 und im Livestream auf PULS 4 in der ZAPPN App und Online auf SPOX.com







