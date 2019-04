VKI-Energiekosten-Stop: Letzte Woche der Anmeldephase

Bis dato rund 15.800 teilnehmende Haushalte – Anmeldeschluss ist Mittwoch, der 24. April 2019

Wien (OTS/VKI) - Die Anmeldephase des 7. Energiekosten-Stops des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) neigt sich dem Ende zu. Noch eine Woche – bis inklusive 24. April 2019 – besteht die Möglichkeit, sich auf www.energiekosten-stop.at kostenlos und unverbindlich für den Gemeinschaftseinkauf von Strom und Gas anzumelden. Bisher haben rund 15.800 Haushalte ihr Interesse an einem Wechsel des Strom- bzw. Gasanbieters bekundet.

„Wir hatten nach dem Anmeldeschluss der vorhergehenden Aktion Mitte Jänner noch so viele Anfragen, dass wir möglichst schnell eine weitere Aktion nachfolgen lassen wollten, um auch diesen Konsumentinnen und Konsumenten die Teilnahme an einem Gemeinschaftseinkauf zu ermöglichen“, erklärt Projektleiterin Cora James. „Es freut uns, dass rund 15.800 Haushalte dieses Zusatzangebot bisher auch wahrgenommen haben.“

Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir ein Großkunde“ organisiert der Verein für Konsumenteninformation seit 2013 regelmäßig Bestbieterverfahren für den Gemeinschaftseinkauf von Strom und Gas. Neben der Kostenersparnis stehen beim Energiekosten-Stop auch immer Nachhaltigkeit und Tarif-Qualität im Fokus. Wie bei der vorangegangenen Aktion werden wieder Gas, Ökostrom und Umweltzeichen-Strom für das Bestbieterverfahren ausgeschrieben. Umweltzeichen-Strom ist ein vom Österreichischen Umweltzeichen zertifiziertes Produkt, das strengere Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss, als es die gesetzlichen Auflagen für Ökostrom vorsehen. Für alle Gemeinschaftstarife wird wieder eine Preisgarantie von 18 Monaten gelten.



Vier Schritte zum Gemeinschaftstarif:

Anmeldung: Bis 24.04.2019 können Interessierte über ein Onlineformular auf www.energiekosten‑stop.at unverbindlich und kostenlos an der Aktion teilnehmen. Dazu genügen folgende Angaben: Name, E‑Mail‑Adresse, Postleitzahl, derzeitiger Energielieferant, ungefährer Jahresenergieverbrauch.

Bekanntgabe Bestbieter: Am 06.05.2019 gibt der VKI die Gewinner des Bestbieterverfahrens bekannt. Am Bestbieterverfahren können alle Energielieferanten teilnehmen, die im Vorfeld den Qualitätskriterien zustimmen (Preisgarantie von 18 Monaten, kein Einmalrabatt, Ökostromangebot etc.).

Benachrichtigung per E-Mail: Ab Ende Mai 2019 erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine E‑Mail mit Detailinfos zu den Aktionstarifen sowie der persönlichen Ersparnis, die durch einen Lieferantenwechsel voraussichtlich erzielt werden kann.

Wechseln und sparen: Nach dem Erhalt des Angebots haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer rund sechs Wochen Zeit, um in Ruhe zu entscheiden, ob sie das Angebot annehmen und auf den Gemeinschaftstarif wechseln möchten.

SERVICE: Informationen zur VKI-Aktion gibt es auf www.energiekosten-stop.at. Fragen zum Energiekosten-Stop beantwortet auch die kostenlose Telefon-Hotline 0800 810 860 (Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr).

