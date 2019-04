Der ORF Burgenland veranstaltet wieder die "große Burgenland Tour“

Publikumswanderung des ORF Burgenland von 27. Mai bis 2. Juni 2019

Eisenstadt (OTS) - Unter dem Motto „7 Tage, 7 Bezirke, 7 Abenteuer“ veranstaltet der ORF Burgenland bereits zum sechsten Mal die „große Burgenland Tour“. Das Publikum ist eingeladen, vom 27. Mai bis 2. Juni 2019 durch alle sieben Bezirke zu wandern und dabei die Schönheiten des Landes zu entdecken.

Mehr als 14.000 Wanderer begleiteten seit 2013 die "große Burgenland Tour" des ORF. Nicht nur das Wandern selbst steht im Vordergrund dieser Aktion, sondern auch das Kennenlernen des Landes und seiner sieben Bezirke. Ob Brauchtum, Kultur, Tradition oder Kulinarik – die „große Burgenland Tour“ lädt zu einem Streifzug durch das Land ein. Angeführt wird die Wandergruppe abermals von ORF Burgenland-Moderator Michael Pimiskern. Jeder ist eingeladen, ihn und zahlreiche langjährige Wandergefährtinnen und -gefährten während der gesamten Strecke, einer Tagesetappe oder auch nur während eines Teilstückes zu begleiten.

ORF-Landesdirektor Mag. Werner Herics: „Wir freuen uns schon sehr auf die sieben Tage, wenn wieder viele begeisterte Wanderer mitwandern und mit uns unbekannte Plätze entdecken – ganz nach dem Motto ‚Da bin ich daheim‘. Die Tour ist auch eine besondere Gelegenheit, mit unserem Publikum direkt in Kontakt zu treten und interessante Gespräche zu führen.“

ORF Burgenland-Marketingleiterin Mag. Christina Aichner freut sich:

„Ich bin sicher, auch im sechsten Jahr der ‚großen Burgenland Tour‘ wieder Geheimtipps gefunden zu haben, die viele Burgenländerinnen und Burgenländer so noch nicht kennen, wie etwa die naturbelassenen Leithaauen bei Potzneusiedl, die ehemalige Wasserburg und die Hügelgräber in Siegendorf, der grenzüberschreitende Treffpunkt am Herrentisch im Ödenburger Gebirge, die beeindruckende Ritterburg Lockenhaus, der weitreichende Ausblick vom ‚Gugelhupf‘ bei Redlschlag, das zauberhafte Kellerviertel Strem oder der liebliche Dorfanger in Dobersdorf.“

Die Routen

Montag, 27. Mai 2019: Bezirk Neusiedl am See: Potzneusiedl -Gattendorf - Deutsch Haslau - Potzneusiedl

Dienstag, 28. Mai 2019: Bezirk Eisenstadt Umgebung: Siegendorf

Mittwoch, 29. Mai 2019: Bezirk Mattersburg: Rohrbach bei Mattersburg - Herrentisch - Werkstatt Natur - Rohrbach bei Mattersburg

Donnerstag, 30. Mai 2019: Bezirk Oberpullendorf: Lockenhaus -Hochstraß - Lockenhaus

Freitag, 31. Mai 2019: Bezirk Oberwart: Bernstein - Redlschlag -Stuben - Rettenbach - Bernstein

Samstag, 1. Juni 2019: Bezirk Güssing: Strem - Steinfurt - Deutsch Ehrensdorf - Maria Weinberg - Strem

Sonntag, 2. Juni 2019: Bezirk Jennersdorf: Rudersdorf – Dobersdorf -Rudersdorf

Die Wanderrouten sind als Rundkurse konzipiert und warten mit versteckten und auch unbekannten Sehenswürdigkeiten, schönen Naturlandschaften und kulinarischen Köstlichkeiten auf. Jeden Tag wandert ein ortskundiger Guide mit und weist auf Besonderheiten, Ereignisse und Sehenswürdigkeiten hin. Die Strecken sind rund 20 Kilometer lang und je nach Etappe gemütlich bis anspruchsvoll. Zur Sicherheit begleiten auch ein Tourbus sowie ein Team vom Roten Kreuz die Wanderer. Die Teilnahme ist kostenlos.

Berichterstattung im ORF

Der ORF Burgenland wird in seinen drei Medien - Radio, Fernsehen, Internet - die Wanderung begleiten und bereits im Vorfeld ausführlich berichten. In "Burgenland heute" gibt es täglich um 19.00 Uhr in ORF 2 B eine ausführliche Zusammenfassung mit den schönsten Bildern des Tages, eine Vorschau auf die Wanderstrecke des nächsten Tages sowie das „Burgenland Wetter“ von ORF Burgenland-Wetterexperten Wolfgang Unger. Radio Burgenland meldet sich täglich live mit Reportagen und Berichten von der "großen Burgenland Tour". Auch im Internet unter burgenland.ORF.at wird ausführlich über die "große Burgenland Tour" berichtet.

