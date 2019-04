Nach Brand von Notre-Dame: ARTE stellt sein Programm um (FOTO)

Strasbourg (ots) - Nach dem gestrigen Brand in Paris stellt ARTE heute und morgen Abend sein Programm um für eine Hommage an die Kathedrale Notre-Dame de Paris. Die für die beiden Abende ursprünglich eingeplanten Beiträge werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt, den ARTE rechtzeitig kommunizieren wird.

DIENSTAG 16. APRIL

20.15 Uhr | The Clock Is Ticking - Das Brexit-Drama

Bereits online auf http://ots.de/EGlGlK

21.45 Uhr | Gespräch mit Michel Barnier

22.05 Uhr | Kathedralen - Wunderwerke der Gotik

Dokumentarfilm von Christine Le Goff und Gary Glassman

Die sich dem Himmel entgegenstreckenden Bauwerke der Gotik, allen voran die Kathedralen im Norden Frankreichs, bergen immer noch Rätsel der Architektur. Archäologen machen sich neueste Techniken zu eigen, um den Geheimnissen der Baudenkmäler des Mittelalters auf die Spur zu kommen. ARTE wiederholt die Sendung anlässlich der dramatischen Ereignisse um Notre-Dame de Paris.

23.25 Uhr | Hector Berlioz: Requiem

Gustavo Dudamel dirigiert die Vertonung des traditionellen Requiems von Hector Berlioz. Es spielt eine Formation von Meisterklasse, bestehend aus "seinem" Jugendsymphonieorchester Simón Bolívar aus Venezuela, dem Philharmonieorchester von Radio France sowie dem Chor unter Leitung von Celso Antunes und dem Chor von Notre-Dame unter der Leitung von Lionel Sow.

Bereits online auf ARTE Concert www.arte.tv/de/videos/051471-000-A/hector-berlioz-requiem/

MITTWOCH 17. APRIL

20.15 Uhr | Der Glöckner von Notre-Dame

Film von William Dieterle

Quasimodo (Charles Laughton), der Glöckner der Pariser Kathedrale Notre Dame, fristet ein sehr einsames Dasein. Grund dafür ist ein riesiger Buckel, der den jungen Mann seit seiner Geburt entstellt. In der Zigeunerin Esmeralda (Maureen O'Hara) entdeckt Quasimodo seine große Liebe. Doch finden auch andere Männer Gefallen an deren Schönheit. Bei einem Versuch im Auftrage eines Verehrers, Esmeralda zu entführen, gerät Quasimodo in Gefangenschaft.

22.10 Uhr | Die Orgel von Notre-Dame de Paris

Dokumentation von Isabelle Julien

Die Orgel der Kathedrale Notre-Dame de Paris ist eine der kostbarsten und komplexesten Orgeln der Welt. Im 19. Jahrhundert wurde sie von dem berühmten Orgelbauer Aristide Cavaillé-Coll restauriert - und er machte daraus sein Meisterstück. In der Sendung führt Olivier Latry, einer der vier amtierenden Organisten der Notre-Dame de Paris tief hinein in das Innerste der Orgel.

Bereits online auf ARTE.TV www.arte.tv/de/videos/057383-000-A/die-orgel-von-notre-dame-de-paris/

