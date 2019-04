"PULS 4 NEWS Spezial - Das Thema der Woche" mit Reinhold Mitterlehner, morgen um 20:00 Uhr LIVE auf PULS 4

Der ehemalige Vizekanzler und ÖVP Parteiobmann Reinhold Mitterlehner im Talk mit PULS 4 Infochefin Corinna Milborn zu seinem morgen erscheinenden Buch "Haltung"

Wien (OTS) - Diesen Mittwoch bei den "PULS 4 NEWS Spezial - Das Thema der Woche" begrüßt PULS 4 Infochefin Corinna Milborn um 20:00 Uhr live den ehemaligen Vizekanzler und Bundesparteiobmann der ÖVP Reinhold Mitterlehner. Thema ist sein morgen erscheinendes Buch "Haltung", in dem er mit der ÖVP abrechnet und Kritik an der aktuellen politischen Kultur übt. Nicht zuletzt sein Abgang und das Verhältnis zu seinem parteiinternen Nachfolger Sebastian Kurz werden ausführlich thematisiert. Mit seinem Werk reiht sich Mitterlehner in die lange Reihe von Ex-Politikern, die ihre Erfahrungen aus erster Hand mit einem breiten Publikum teilen.



PULS 4 NEWS Spezial - Das Thema der Woche: Reinhold Mitterlehner zu Gast bei Corinna Milborn Morgen um 20:00 Uhr LIVE auf PULS 4

Rückfragen & Kontakt:

sebastian.knoebl @ prosiebensat1puls4.com