AVISO – Donnerstag, 18.4., 8.30 Uhr: SPÖ-Verteilaktion am Schottentor mit Rendi-Wagner, Drozda und Brunner

SPÖ macht Druck für eine freien Karfreitag für alle ArbeitnehmerInnen

Wien (OTS/SK) - Im Rahmen der österreichweiten SPÖ-Aktionswoche unter dem Motto „KarFREItag für alle“ nehmen SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda und SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner am Donnerstag, dem 18. April 2019, um 8.30 Uhr an einer Verteilaktion rund um das Jonas-Reindl am Schottentor teil. Mit der Aktionswoche macht die SPÖ Druck für einen arbeitsfreien Karfreitag für alle ArbeitnehmerInnen und gegen die arbeitnehmerInnenfeindliche Politik der Bundesregierung. ****

ZEIT: Donnerstag, 18. April 2019, 8.30 Uhr

ORT: Jonas-Reindl am Schottentor, 1010 Wien

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. (Schluss) mr

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

