Chubb eröffnet Standort in Lausanne (Schweiz) (FOTO)

Chubb eröffnet Standort in Lausanne (Schweiz)

Zürich (ots) - Chubb hat zum 1. April 2019 ihre neue Niederlassung in der Romandie eröffnet. Mit dem neuen Standort in Lausanne ist der Versicherer nun ebenfalls mit einem Büro in der französischsprachigen Schweiz vertreten.

Lionel Balleys, Regional Sales Manager Romandie, und Fiorella Perrone, Underwriter Financial Lines, werden beide in Lausanne ansässig sein und vom neuen Büro aus Kunden in der gesamten Romandie betreuen.

Der gut erreichbare Standort in der Nähe des Bahnhofs Lausanne verfügt über mehrere vollständig ausgestattete Sitzungszimmer sowie Platz für kleinere Anlässe mit Brokern und Kunden.

Hier finden Sie das Chubb-Büro in Lausanne:

Chubb Assurance (Suisse) SA

c/o Regus Hauptbahnhof

Place de la Gare 12

1003 Lausanne

+41 21 560 94 76

"Mit unserem zentral gelegenen Büro in Lausanne verkürzen wir die räumliche Nähe zu unseren Kunden und Brokern massgeblich und vereinfachen somit auch die Zusammenarbeit. Durch die Präsenz vor Ort können wir den Bedürfnissen unserer Geschäftspartner noch besser gerecht werden und gleichzeitig unsere Aktivitäten in der französischsprachigen Schweiz stärken", erklärt Florian Eisele, Country President der Chubb in der Schweiz.

