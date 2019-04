Bauernbund gratuliert Langer-Weninger zu Nominierung als Präsidentin der LK OÖ

Strasser: Dank an Franz Reisecker für die gute Zusammenarbeit

Wien (OTS) - Beim gestrigen Landesbauernrat des OÖ Bauernbundes wurde Michaela Langer-Weninger einstimmig als Nachfolgerin von Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Reisecker nominiert. Der Vizepräsident des Österreichischen Bauernbundes, Reisecker, stand acht Jahre lang an der Spitze der LK OÖ.

"Gratulation an Michaela Langer-Weninger zur Nominierung als Präsidentin der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Die Bäuerinnen und Bauern sind sich einig, dass sie den Berufsstand künftig gut vertreten wird und sehen in ihr die optimale Nachfolgerin für Franz Reisecker. Auch ich habe Langer-Weninger als engagierte und zukunftsorientierte Frau kennengelernt. Sie bewies bereits in den vergangenen Jahren als Landtagsabgeordnete großes Durchsetzungsvermögen", betont Bauernbund-Präsident Abg. z. NR DI Georg Strasser und wünscht ihr für die künftigen Herausforderungen viel Schaffenskraft. Die Nachfolgerin von Reisecker wurde beim Landesbauernrat einstimmig nominiert und wird somit künftig österreichweit die erste Frau an der Spitze einer Landwirtschaftskammer sein.

Strasser würdigt auch Franz Reisecker, der acht Jahre lang an der Spitze der Landwirtschaftskammer tätig war. "Ein herzliches Dankeschön für die erfolgreiche Arbeit in Österreich und auf europäischer Ebene. Fachliche Kompetenz und Verlässlichkeit prägten die jahrelange Zusammenarbeit maßgeblich", so Strasser. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Martina Rieberer, BSc

Bauernbund Österreich - Presse und Kommunikation

Brucknerstraße 6/3, A - 1040 Wien

Tel.-Nr.: +43/1/5058173-15

E-Mail: m.rieberer @ bauernbund.at

www.bauernbund.at