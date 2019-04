Graz-DBT: Nice! Wie man die Next Generation erreicht

Digital Business Trends am 25. April in Graz - Expertenrunde diskutiert darüber wie Jugendliche heute mit Medien und Werbung erreicht werden und was sie antreibt

Wien (OTS) - Wer bei der Wahl zum „Jugendwort des Jahres“ alle Begriffe kennt, scheint am Puls der Zeit zu sein. Trotzdem ist zunehmend unklar, in welchen Kanälen und Medien sich die junge Zielgruppe künftig bewegt.

Lineares TV ist out, Video-on-Demand boomt. Die Zeit des Lagerfeuers, um das sich alle versammeln, scheint vorbei zu sein. Influencer sind die neuen Stars. YouTuber und Vlogger fungieren als Übersetzer. Die Glaubwürdigkeit von Informationen ist vielfach unklar. Und Plattformen sind so schnell wieder out, wie man Facebook sagen kann. Wie erreicht man Jugendliche in ihrer „Bubble“ mit welchen Inhalten – egal ob als Leser oder Konsumenten? Wie wirken Medien und Werbung bei ihnen? Was ist Mythos, was Realität?

Die Keynote beim DBT-Event am Donnerstag, den 25. April 2019, ab 18:30 Uhr im Styria Media Center in Graz, hält Matthias Rohrer (Institut für Jugendkulturforschung und Kulturvermittlung). Mit ihm diskutieren dazu im Anschluss Martina Marx (Futter, das junge Magazin der Kleinen Zeitung), Niklas Wiesauer (Mindshare) und Timo Zöller (A1).

Einlass 18:00 Uhr, Beginn 18:30 Uhr

Eine Video-Zusammenfassung des Abends wird anschließend unter www.dbt.at abrufbar sein.

Über Digital Business Trends:

Die Veranstaltungsreihe Digital Business Trends (DBT) wird gemeinsam von APA - Austria Presse Agentur und styria digital one (sd one) organisiert und von Partnern (Unternehmen, Organisationen und Medien), die den digitalen Wandel aktiv mitgestalten wollen, getragen.

Im Rahmen von insgesamt zehn Veranstaltungen pro Jahr trifft sich die Community zum Meinungsaustausch und Networking im real life und spricht über Markenentwicklungen, Technologien und Innovationen.



NICE! Wie man die Next Generation erreicht

Datum: 25.04.2019, 18:00 Uhr

Ort: Styria Media Center

Gadollaplatz 1, 8010 Graz, Österreich

