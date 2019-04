ORF SPORT + mit dem dritten Austrian-Volley-League-Finale Posojilnica Aich/Dob – Raiffeisen Waldviertel

Weiters: Pressekonferenz „Auftakt Casino Grand Prix 2019“ live im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 17. April 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen der Pressekonferenz „Auftakt Casino Grand Prix 2019“ um 11.00 Uhr (Highlights um 19.00 Uhr) und vom dritten „Austrian Volley League Men“-Finale Posojilnica Aich/Dob –Raiffeisen Waldviertel um 20.15 Uhr, „Formula E Street Racers“ um 19.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Der Casino Grand Prix geht 2019 in seine 32. Auflage. Der Grand Prix startet von 18. bis 21. April im Magna Racino in Ebreichsdorf (Niederösterreich). Weitere Stationen sind von 30. Mai bis 2. Juni Lassee (Niederösterreich) und vom 4. bis 7. Juli Zeltweg-Farrach (Steiermark). Das Finale geht von 8. bis 11. August in Kammer-Schörfling (Oberösterreich) über die Bühne. ORF SPORT + überträgt die Auftakt-Pressekonferenz am 17. April live aus dem Casino Wien. Reporter ist Marc Wurzinger.

Die „DenizBank AG Volley League“-Finalserie bestreiten wie in der vergangenen Saison Posojilnica Aich/Dob und Raiffeisen Waldviertel. Das dritte Finalspiel steht am 17. April auf dem Programm. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 16. April, kurzfristige Programmänderungen möglich)

