AK: Wirtschaft will ArbeitnehmerInnen schwächen

ArbeitnehmerInnen brauchen mehr Leistungen, nicht weniger

Wien (OTS) - Für AK Direktor Christoph Klein ist „selbsterklärend“, was Wirtschaftsbund-Generalsekretär Egger mit seinen heutigen Aussagen zur AK Umlage will: „Eine Schwächung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – und gleichzeitig Geschenke für die Wirtschaft.“ Die Wirtschaftskammer hat doppelt so viel Geld wie die AK, obwohl die AK die siebenfache Anzahl an Mitgliedern hat, so Klein: „Die Arbeiterkammer ist den Mitgliedern verpflichtet – sonst niemandem. Statt zu kürzen, hat die AK jetzt ihre Leistungen für die Mitglieder im Gegenwert von 150 Millionen Euro ausgebaut.“

Übrigens zahlt die Wirtschaft keinen Cent zur AK Umlage – sie wird ausschließlich von den Mitgliedern gezahlt. Klein: „Für die Aussagen des Generalsekretärs gibt es also offensichtlich keinen Grund außer der Schwächung der AK.“

