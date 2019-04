AVISO: NEOS-PK: „Unsinniger Ausweiszwang im Internet – und was es stattdessen braucht“, Mittwoch 17.4.2019, 10:00 Uhr

Mit stv. Klubobmann Niki Scherak

Wien (OTS) - No Na-Formulierungen wie „Das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein“ und versuchte Stimmungsmache mit Bezeichnungen wie „Digitales Vermummungsverbot“: So lässt sich das Vorhaben der türkis-blauen Regierung zusammenfassen. Was es aber wirklich braucht, um „Hass im Netz“ erfolgreich zu bekämpfen, präsentiert der stv. Klubobmann Niki Scherak im Rahmen einer Pressekonferenz.

Die Vertreter_innen der Medien sind herzlich eingeladen.





„Unsinniger Ausweiszwang im Internet – und was es stattdessen braucht“

mit stv. Klubobmann Niki Scherak

Datum: 17.04.2019, 10:00 Uhr

Ort: NEOS Parlamentsklub

Löwelstraße 12, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu